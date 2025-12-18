Restaurangbiträde för kassa, telefon och packning
Confort Food AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2025-12-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Confort Food AB i Stockholm
vi söker en glad och positiv person att ha all kontakt med gästerna i kassa och telefon klarar av att ha många bollar i luften unde stress osv..
start för denna tjänst är ca 12 januari då vi är igång igen efter jul
jobbet är en halvtidstjänst 4 tim per dag. endast mån-fre och tiderna mån-tor 9,30-13,30 och fredagar 10-14. (vi kan flexa lite om det passar dig bättre)
flytande svenska är ett krav för denna tjänst och behöver kunna engelska
jobbet är att sköta kassan, telefon, packa ordrar, hjälpa till med lättare köksjobb som skära avocado tex ..du är ett allt i allo, det är väldigt många bollar i luften så du bör gilla att ha mycket att göra och känna dig självsäker att möta gästerna, telefon, erfarenhet av restaurang är ett krav. noggrannhet är extremt viktigt då vi packar många beställningar per dag och det är allergier och specialkost så man märker rätt
lön följer kollektivavtal
vi har stängt jul. nyår, 4 veckor på sommaren samt röda dagar
du bör ha en grundkunskap om allergier o mat eller va otroligt snabblärd
vi är en populär lunchbowl restaurang med högt tempo!
inga besök eller samtal till restaurangen. skicka din cv och varför just du skulle passa in på denna tjänst =) vi vore tacksamma att hitta den som trivs bra med just 4h dag hos oss då vi ej har heltid för denna tjänst
du ansöker på kontakt@makamaka.se
all kontakt om detta jobb går till : kontakt@makamaka.se
Jobbtyp: DeltidPubliceringsdatum2025-12-18Erfarenheter
Jobbtyp: Deltid
Erfarenhet: behövs Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: kontakt@makamaka.se Arbetsgivare Confort Food AB
(org.nr 559031-9892)
Hantverkargatan 9 (visa karta
)
112 21 STOCKHOLM Jobbnummer
9654024