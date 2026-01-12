Restaurangbiträde
2026-01-12
Som Restaurangbiträde på Leksand Sommarland spelar du en viktig roll i gästernas upplevelse. Här möter du glada familjer, hungriga äventyrare och förväntansfulla barn. Med ditt leende och din energi bidrar du till att göra deras dag ännu bättre. I en miljö där tempot är högt och stämningen positiv får du chansen att vara ansiktet utåt, hjälpa gäster i kassan och se till så att allt flyter smidigt. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som tillsammans gör varje måltid till en snabb, trevlig och minnesvärd del av besöket.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Kassa
Enklare förberedelser och tillredning av mat
Påfyllning
Merförsäljning
Städ, plock och disk
Publicering sdatum2026-01-12Profil
Vi söker dig som en stjärna på kundservice och trivs när tempot är högt. Du behåller lugnet även när köerna växer och ser till så att varje gäst får ett vänligt bemötande och snabb, proffsig service. Som restaurangbiträde är du en självklar lagspelare som tillsammans med dina kollegor skapar en smidig och positiv upplevelse för alla våra gäster. Du är ansvarstagande, flexibel och prestigelös, och du gillar att ta tag där det behövs. Eftersom tjänsten innebär mycket gästkontakt behöver du tala obehindrad svenska och/eller engelska.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vad kan vi erbjuda?
Hos oss handlar jobbet inte bara om att leverera minnesvärda upplevelser till våra gäster - det är lika mycket om att skapa härliga stunder för dig själv och dina kollegor. Vi skrattar, hjälps åt och har kul tillsammans varje dag. Här hittar du inte bara ett jobb utan också möjligheten att skaffa vänner för livet.
Arbetstider varierar efter restaurangernas öppettider så det förekommer arbete dagtid, kvällstid och helger. Anställningen är en säsongsanställning på 50-100% och sommarsäsongen pågår under juni-augusti. Lön och övriga villkor enligt kollektivavtal med Vista-HRF Gröna riksavtalet.
Om företaget
Nöjesparken Leksand Sommarland i Dalarna är ett riktigt äventyr för barnfamiljer under sommaren. Innanför grindarna väntar ett stort utbud aktiviteter och attraktioner. Några av våra populäraste attraktioner är Wipeoutbanan i Siljan, Lasertag, Höghöjdsbanor för stora och små, och så förstås vårt Vattenland med tempererade pooler och vindlande vattenrutschkanor. Våra 250 sommarungdomar tar emot upp till 6000 gäster per dag.
Leksand Sommarland är en del av Leksand Resort AB, en ledande koncern inom Dalarnas besöksnäring. Hos oss hittar du även anrika Hotell & Restaurang Moskogen samt restaurang- och cateringverksamheten Mat vid Siljan. Sedan 2022 är vi en del av First Camp - Nordens största campingkoncern.
