Restaurangansvarig
2026-01-05
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Gnesta
, Vingåker
Restaurangansvarig medarbetare till liten familjär exklusiv restaurang i Sörmland där moderna nordiska köket, exklusiva viner och service är fokus. Som restaurangansvarig kommer du att ansvara både drift, inköp viner. Rollen är dynamisk och bjuder på stor variationsrika arbetsuppgifter med stora möjligheter att utveckla dina professionella yrkeskunskaper och i samband med specialevents 'coacha' medarbetare. Vi ser helst du har tidigare erfarenhet inom restaurangservice, förståelse för kunders önskemål och behov, är tålmodig, entusiastisk och empatisk och har god kommunikations-kunskap, talar svenska och engelska flytande. Gärna ytterligare tyska eller franska. Sommelierutbildning är meriterande. Lön efter överenskommelse. Denna tjänst är tillsvidare och deltid. Tillträdet beräknad våren/sommaren 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
via mail
E-post: goran.amnegard@blaxstawine.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "restaurang Hav".
Detta är ett deltidsjobb.
Blaxsta AB (org.nr 556592-9642)
9668612