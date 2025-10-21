Restaurang Skalsterrassen söker kock!

M&O Restauranger AB / Kockjobb / Härjedalen
2025-10-21


Visa alla kockjobb i Härjedalen, Älvdalen, Orsa, Mora, Malung-Sälen eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos M&O Restauranger AB i Härjedalen, Östhammar, Berg eller i hela Sverige

Nu söker vi en till stjärna till en ny säsong på Skalsterrassen! Vill du jobba med ett härligt gäng med skidbackarna som granne? Vi är den självklara restaurangen för familjen, vännerna eller företaget när man är i Vemdalen.
Som kock på Skalsterrassen kommer du främst jobba middagsservice med fokus på vällagad á la carte, oftast i ett högt tempo men det finns lugnare perioder också.
Erfarenhet är alltid en merit men vi går mycket på personlighet, hög arbetsmoral och bra attityd.
Du är en positiv person som tillsammans med övriga teamet upprätthåller en bra stämning. Du är smaksäker, lugn och kontrollerad under stressiga situationer och har passion för matlagningen. Du får gärna bidra med nya idéer och förslag till menyn.
Både heltid och deltidsarbete erbjuds enligt överenskommelse.
Vi ordnar med boende och schyssta villkor!
Kika in på facebook eller instagram för bilder @restaurangskalsterrassen
Är du den stjärnan vi söker?eller vill du veta mer? tveka inte på att höra av dig! Vi ser framemot din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: oskar.haggkvist@hotmail.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
M&O Restauranger AB (org.nr 559221-1964), https://restaurangskalsterrassen.com/
Terrassvägen 2 (visa karta)
846 94  VEMDALEN

Arbetsplats
Restaurang Skalsterrassen

Kontakt
ägare
oskar häggkvist
oskar.haggkvist@hotmail.se
0702663748

Jobbnummer
9567600

Prenumerera på jobb från M&O Restauranger AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos M&O Restauranger AB: