Restaurang chef

AB Tien-Tsin / Kockjobb / Göteborg
2025-09-25


Visa alla kockjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos AB Tien-Tsin i Göteborg

Restaurangchef kommer att arbeta med drift och coachning. Del av arbete kommer vara leda teamet i restaurangen och ha yttersta ansvaret over dagliga drift löper effektivt. Rollen är dynamik och arbetsdagarna med stora möjligheter att utveckla.
Ska leda personal, sköta driften av restaurangen, se till att lagar och regler följs.
Ska vara tålmodig, entusiastisk och empatisk kollega.
Ledaransvar, restaurangarbete och god generell förståelse för drift och coachning.
Kan tala, läsa och skriva på engelska. Förstår och tala kinesiska.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: tien.tsin.gbg@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
AB Tien-Tsin (org.nr 556088-9791)

Arbetsplats
AB Tien Tsin

Jobbnummer
9526470

Prenumerera på jobb från AB Tien-Tsin

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos AB Tien-Tsin: