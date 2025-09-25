Restaurang chef
2025-09-25
Restaurangchef kommer att arbeta med drift och coachning. Del av arbete kommer vara leda teamet i restaurangen och ha yttersta ansvaret over dagliga drift löper effektivt. Rollen är dynamik och arbetsdagarna med stora möjligheter att utveckla.
Ska leda personal, sköta driften av restaurangen, se till att lagar och regler följs.
Ska vara tålmodig, entusiastisk och empatisk kollega.
Ledaransvar, restaurangarbete och god generell förståelse för drift och coachning.
Kan tala, läsa och skriva på engelska. Förstår och tala kinesiska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: tien.tsin.gbg@gmail.com Omfattning
