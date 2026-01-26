Reservdelssäljare till Nordcon
2026-01-26
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Örnsköldsvik
, Östersund
Nordcon står för Nordisk Construction, men också för något mer än så: en känsla av robusthet, framåtanda och maskiner som är byggda för att jobba. Vårt mål är att Nordcon ska vara ett självklart val när kunden behöver rätt utrustning för markarbete, bygg och anläggning, oavsett storlek på uppdraget.

Dina arbetsuppgifter
Tjänsten som reservdelssäljare innebär att du tar emot inkommande samtal från kunder och våra mekaniker där du hjälper dem att ta fram reservdelar till aktuella objekt samt ger stöd i övriga frågor som kan uppkomma inom reservdelsområdet. Det förekommer också att du hjälper kunden att fatta beslut om att köpa fler produkter eller tjänster. I rollen ingår även att sälja butiksvaror ur vårt sortiment samt sköta butiksortimentet. Arbetet kräver att du är serviceminded, självständig, noggrann och har förmågan att ta ansvar.
Vem du är
Som person är du ordningsam och strukturerad men det viktigaste är att du har en härlig attityd och en positiv inställning. Du är social och tycker om att ge kunder förstklassig service. Vi tror att du har erfarenhet av att arbeta med försäljning eller kundtjänst i tidigare roller och vill fortsätta din karriär inom det. Då du ska serva kunder och verkstad med reservdelar och tillbehör ser vi gärna att du har erfarenhet eller stort intresse av fordon eller tunga fordon. Erfarenhet av grönyte-, lantbruks- eller entreprenadmaskiner är meriterande.
Det är viktigt att du har förmågan att uttrycka dig väl i tal och skrift i svenska och att du har vana av de vanligaste IT- programmen (Microsoft 365). B- körkort och viss kunskap i engelska är meriterande.
Tjänsten är ett vikariat under ca 6 mån med start februari/mars och chans till förlängning finns.
Har du några funderingar kontakta gärna Platschef, Christofer Högbom, christofer.hogbom@nordcon.se
eller HR-ansvarig, frida.lindqvist@nordfarmgruppen.se
.
Ta chansen att bli en viktig del av Nordcons resa framåt - Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
X-Maskiner AB
(org.nr 556393-0147), https://nordcon.se/
Klökanvägen 10 (visa karta
)
863 41 SUNDSVALL Arbetsplats
Nordcon Jobbnummer
9705363