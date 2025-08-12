Resande stålbyggnadsmontör
Stalco Industri AB / Tunnplåtslagarjobb / Halmstad
2025-08-12
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet från byggbranschen?
Vi söker nu ett flertal stålbyggnadsmontörer som har möjlighet att arbeta på annan ort.
Vi utgår från Halmstad men arbetar i hela Sverige.
Vi utför alla moment i att resa stålhallar och ser det som meriterande att du arbetat inom byggbranschen tidigare, men viss möjlighet att lära sig på plats finns.
Körkort är ett krav.
Meriterande:
Fallskydd
Heta arbete
Mobil arbetsplattform
Säkra lyft
Truckkort Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: info@stalco-industri.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stalco Industri AB
(org.nr 559534-4945) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9454928