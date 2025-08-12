Resande stålbyggnadsmontör

Stalco Industri AB / Tunnplåtslagarjobb / Halmstad
2025-08-12


Har du erfarenhet från byggbranschen?
Vi söker nu ett flertal stålbyggnadsmontörer som har möjlighet att arbeta på annan ort.
Vi utgår från Halmstad men arbetar i hela Sverige.
Vi utför alla moment i att resa stålhallar och ser det som meriterande att du arbetat inom byggbranschen tidigare, men viss möjlighet att lära sig på plats finns.
Körkort är ett krav.

Meriterande:
Fallskydd
Heta arbete
Mobil arbetsplattform
Säkra lyft
Truckkort

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: info@stalco-industri.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stalco Industri AB (org.nr 559534-4945)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9454928

