Resande servicetekniker till Conclean!
2025-09-22
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Resande Servicetekniker till Conclean!
Conclean har marknadens bredaste sortiment av produkter för att rena avloppsvatten och återvinna regn, noggrant anpassade för vårt nordiska klimat. Vi erbjuder allt från minireningsverk till regnvattensystem och det mesta för enskilt avlopp, samt populära trädgårdsprodukter.
Vi fortsätter att växa och söker nu ytterligare en Servicetekniker till vårt team. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Din roll
Som Servicetekniker hos Conclean får du en superspännande arbetsdag! Du växlar din roll mellan installation, service och eftermarknad av våra produkter över hela Sverige, med utgångspunkt Norrköping eller Örebro.
Här kommer du att tillhöra ett team på 4 servicetekniker som tillsammans planerar och utför installationer, underhåll, provtagningar och serviceuppdrag av våra system för avloppshantering och regnvattenåtervinning. Du blir en viktig ambassadör för Conclean och arbetar nära våra kunder, vilket innebär att du blir en nyckelperson i att skapa och bibehålla starka relationer till våra kunder runt om i landet.
I rollen kommer du att resa inom hela Sverige, så här behöver du tycka om att köra bil! Du kommer att spendera 40-50 nätter på hotell per år, men landar då och då på vårt kontor i Norrköping eller Örebro. Självklart kommer du att ratta en schysst förmånsbil och arbeta i en roll med frihet under ansvar.
Om dig
I denna roll lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser att rätt inställning och engagemang är viktigare än att du har alla tekniska kunskaper från start. Det du inte redan kan, kommer vi att lära dig. Vi tror att med rätt attityd och vilja att utvecklas, kommer du snabbt att växa in i rollen och bli en viktig del av vårt team.
Som person är du lösningsorienterad, nyfiken och brinner för service. Du uppskattar en dynamisk vardag och trivs med att ha ett varierande schema. Du är en relationsbyggare som månar om både kollegor och kunder.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, då kommunikationen med kollegor och kunder är en central del av arbetet. B-körkort är ett krav.
Om Conclean
Conclean AB startade 2014 och har alltid varit måna om att använda de främsta leverantörerna i Europa. Vi kan idag med stolthet säga att vi har marknadens bästa produkter anpassade för nordiskt klimat.
Vi lägger stort fokus på våra kunder och därmed ställer vi hårda krav på både medarbetare och auktoriserade återförsäljare runt om i landet.
Hållbarhet är ett av våra starkaste ledord. Detta är ett ord som genomsyrar vår filosofi kring allt från miljö till våra produkter och relationer. Vi arbetar för att du ska känna dig nöjd med ditt val idag - liksom i framtiden.
Är du intresserad?
Om du vill veta mer, tveka inte att kontakta Rekryteringskonsult Mira Möller på EISS Rekrytering & Search. Jag svarar gärna på frågor och för en dialog om hur du skulle komma till din rätt på Conclean.
Sista ansökningsdag är 26 oktober 2025. Vi genomför löpande urval och tillsättning sker enligt överenskommelse. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningshandlingar via mail, enligt vår integritetspolicy gällande GDPR.
