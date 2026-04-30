Resande servicetekniker
Är du den vi söker?
Är du en självgående servicetekniker som trivs med frihet under ansvar och vill arbeta med avancerad teknik ute hos kund? Vill du ha en varierande vardag där du får kombinera felsökning, mekanik och kundkontakt - samtidigt som du utvecklas långsiktigt inom ett internationellt bolag?
Då kan det här vara rollen för dig.Publiceringsdatum2026-04-30Om företaget
Aebi-Schmidt är en internationell koncern med över 10 000 anställda globalt och är en ledande aktör inom maskiner och utrustning för vägunderhåll, flygplatser och kommunal verksamhet.
Den svenska verksamheten utgår från Skänninge och arbetar med kunder över hela landet - från mindre entreprenörer till stora aktörer inom kommun, flygplats och försvar.
Bolaget erbjuder ett brett produktutbud och satsar långsiktigt på sina medarbetare genom utbildning, utveckling och interna karriärmöjligheter.Om tjänsten
Som resande servicetekniker arbetar du med service, felsökning och reparation av Aebi-Schmidts maskiner ute hos kund samt i viss mån i verkstad. Arbetet planeras av servicekoordinator, men du ansvarar själv för att genomföra uppdragen på ett effektivt och kvalitativt sätt.
Tjänsten innebär resor över stora delar av Sverige och i vissa fall även internationellt. Under perioder förekommer övernattningar i tjänsten.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Utföra service, felsökning och reparation inom el, hydraulik och viss pneumatik
Arbeta både ute hos kund (ca 40-80 %) och i verkstad
Hantera flera uppdrag per dag eller längre jobb (1-3 dagar)
Genomföra praktiska moment som svetsning, justering, kalibrering och mjukvaruuppdateringar
Läsa och arbeta efter teknisk dokumentation och manualer
Ha löpande dialog med kund före, under och efter arbete
Dokumentera arbete dagligen (tid, material, åtgärder)
Hantera reservdelar och material under pågående uppdrag
Ansvara för servicebil, verktyg och utrustning
Boka egna resor och övernattningar enligt policy
Du arbetar självständigt men har alltid stöd från teknisk support, både lokalt och inom koncernen.Vi söker dig som:
Har en fordonsteknisk utbildning med vidareutbildning (t.ex. från märkesverkstad)eller utbildning inom skog/lantbruk
Har erfarenhet av avancerad felsökning och service
Har grundläggande kunskaper inom el och hydraulik
Kan läsa och förstå el- och hydraulscheman
Har god systemvana och är bekväm med digital rapportering
Talar och skriver flytande svenska eller engelska
Har B-körkort
Har möjlighet att resa och övernatta i tjänsten
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av pneumatik
Certifikat inom heta arbeten, travers eller fallskydd
Erfarenhet av verkstadsarbete (borr, svarv, fräs)
El- eller högvoltsutbildning
SSG
Kunskaper i tyska
Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad och trivs med att arbeta självständigt. Du har en god kommunikativ förmåga och skapar förtroende i kunddialogen. Du är strukturerad i ditt arbete och har en vilja att utvecklas långsiktigt inom rollen.Övrig information
I denna rekrytering samarbetar Aebi Schmidt med Kraftsam Rekrytering & Bemanning. Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Agnes Hedberg via agnes.hedberg@kraftsam.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
Agnes Hedberg agnes.hedberg@kraftsam.se +46735160601
