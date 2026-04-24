Resande säljare till MidSale!

MidSale Solutions AB / Säljarjobb / Göteborg
2026-04-24


Visa alla säljarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos MidSale Solutions AB i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige

MidSale Consulting fortsätter att växa - och nu söker vi en driven resande säljare som vill ta nästa steg i sin karriär!
Vill du kombinera försäljning, personlig utveckling och spännande resuppdrag? Då är detta rätt möjlighet för dig. Projektet innebär att du arbetar som resande säljare på plats i Norge.

Vi söker dig som:
• Är tävlingsinriktad och motiveras av att nå höga mål
• Har en stark social förmåga och brinner för att skapa relationer
• Är självdriven, målinriktad och trivs i en dynamisk, resultatinriktad miljö
• Har erfarenhet av försäljning - meriterande men inget krav
• Är öppen för att lära och utvecklas - vi erbjuder en gedigen utbildning
• Är flexibel och uppskattar en roll där resor ingår

Vad vi erbjuder
• En attraktiv lönemodell
• En spännande och utvecklande karriär inom försäljning
• En inspirerande och professionell arbetsmiljö med erfarna ledare
• Attraktivt bonussystem och möjlighet att tävla om priser, resor och teknik
• Tydliga karriärmöjligheter och chans att växa internt
• Grundlig utbildning i både produkt och försäljning

Om tjänsten
Omfattning: Heltid
Placering: Du utgår från Göteborg, men arbetar oftast på plats i Norge.
Resor: Rollen innebär längre perioder av arbete i Norge enligt planerat schema
Start: Enligt överenskommelse

Redo för nästa steg?
Rekrytering sker löpande - ansök redan idag!
Är du redo att utvecklas i en roll med stort ansvar, stark gemenskap och möjlighet att arbeta på plats i Norge? Vi ser fram emot att höra från dig.
Skicka in din ansökan via länken:
https://app.qwiojobs.com/#/job/MidSale-resande-saljare

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
MidSale Solutions AB (org.nr 559310-3657), https://midsale.se

Arbetsplats
MidSale Consulting AB

Jobbnummer
9875618

Prenumerera på jobb från MidSale Solutions AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos MidSale Solutions AB: