Reparatör/mekaniker till Kabelrep
2025-09-26
Vi söker nu medarbetare till vår serviceverkstad 1365 meter under jord, där det huvudsakliga arbetet är att säkerställa driften av de eldrivna lastmaskinerna och upprätthålla en effektiv produktion i gruvan.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Vi söker nu en Kabelreparatör till vår serviceverkstad som ligger 1365 meter under jord. Dina primära arbetsuppgifter är reparations- och underhållsarbete av de kablar som driver de eldrivna lastmaskinerna i gruvan samt besiktning och beslut kring drift av produktionsområde och maskiner. Arbetet är varierande med förebyggande och akut avhjälpande reparationer som sker i verkstaden samt ute i fält i gruvan. Hos oss skapar vi gemensamt och engagerat förutsättningar för Lastningen att uppfylla produktionsmålen genom att hålla maskinparken i gott skick. Du kommer tillhöra sektionen Kiruna Gruva Rasbrytning, där vår avdelning har i uppdrag att underhålla och utveckla verksamhetens maskinpark för att säkerställa en hög och resurseffektiv tillgänglighet och produktion.
Det här har du med dig
För att trivas i rollen bör du ha ett intresse för maskiner och tycka om att arbeta med problemlösning. Du är även noggrann, tar ansvar för ditt arbete och har en hög säkerhetsmedvetenhet. Du är initiativtagande, självgående och har lätt för att samarbeta med andra.
- B-körkort för manuell växellåda (krav)
- Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift (krav)
- Gymnasieutbildning är ett krav, gärna från fordonsprogrammet eller liknande, alternativt att du har ett brinnande intresse för maskiner eller motsvarande erfarenhet
- Kunskaper inom el och hydraulik är meriterande
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna, under jord
Omfattning: Heltid, skiftgång eller dagtid
Kontakt: Produktionschef Fredrik Wettainen, fredrik.wettainen@lkab.com
Facklig kontakt: IF Metall (Kiruna), Anders Elenius anders.elenius@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
