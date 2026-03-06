Renhållningsarbetare ÅVC
2026-03-06
Tierps Energi & Miljö AB (Temab), är ett kommunalägt bolag med cirka 55 anställda med uppdraget att hantera det praktiska utförandet inom de samhällsbärande verksamheterna:
• VA, vatten och avlopp: vattenförsörjning, avloppsnät och reningsverk
• Renhållning: sophantering, avfall och återvinning
• Gata och park: snöröjning, sandning, väghållning, gatubelysning och skötsel av grönytor
I vår koncern ingår även TEMAB Fjärrvärme AB med verksamhet som omfattar värmeproduktion med distribution i Tierps kommun.
Vår vision är att lägga grunden för ett hållbart Tierp. Det ska genomsyra samtliga våra verksamheter och agera ledstjärna i varje beslut. Läs gärna mer om oss och våra verksamheter på https://temab.tierp.se.
Tierp har ett gynnsamt läge mellan Uppsala och Gävle med närhet även till Stockholm, Arlanda och hela mälardalsregionen. I kommunen finns goda och varierande boendemiljöer med natur och kultur inpå knutarna och utmärkta kommunikationer på såväl väg, järnväg som digitalt.
Nu behöver vi utöka med 1-2 personer där arbetsuppgifterna är att sköta driften av våra återvinningscentraler, vägleda kunder i sortering och hantering av avfall.
Återvinningscentralerna är placerade på Gatmot (mellan Örbyhus och Tierp), Skärplinge och Söderfors.
I tjänsten förekommer det lastmaskinkörning för omlastning av avfall, snöröjning, sandning mm.
Som person har du ha bra social kompetens och goda kunskaper i svenska då du möter kunder dagligen och hjälper dem sortera sitt avfall rätt.
Du tycker om att hålla ordning, snyggt och säkert på området för både personal och kunder. Vintertid förekommer även snöskottning och sandning för hand.
Du behöver vara flexibel och ha lätt för samarbete, det kan också förekomma andra arbetsuppgifter inom bolaget så som tex körning/medåkning på sopbil eller städ/servicebil. Kvalifikationer
B-körkort är ett krav.
C-körkort samt YKB är en merit.
Utbildning för lastmaskin är ett krav.
Datavana är önskvärt eftersom mycket av rapportering sker digitalt.
Tidigare erfarenhet av återvinning och avfall ser vi som en merit.
ÖVRIGT
Arbete på kvällar och helger förekommer. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tierps Energi & Miljö AB
Temab, Tierps Energi Och Miljö AB Kontakt
Driftchef ÅVC
Markus Johansson markus.johansson@temab.tierp.se 0293219947 Jobbnummer
9780644