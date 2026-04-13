Rektor till liten förskola
Föräldrarkooperativet Lagnö Barn Ekonomisk Fören / Pedagogchefsjobb / Trosa Visa alla pedagogchefsjobb i Trosa
2026-04-13
, Gnesta
, Nynäshamn
, Nykvarn
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Föräldrarkooperativet Lagnö Barn Ekonomisk Fören i Trosa
Lagnö Barn söker ny rektor!
Då vår kära rektor Tove har fått jobb på forskarutbildning, söker vi nu en ny person som kan vara med i vårt härliga gäng.
Vill du kombinera pedagogiskt ledarskap med en vardag nära naturen? Välkommen till Lagnö Barn - en liten, familjär och naturnära förskola strax utanför Trosa.
På en idyllisk gård, omgiven av får, höns, skog och hav ligger föräldrakooperativet Lagnö Barn. För drygt 40 år sedan startades förskolan av gårdens familjer och drivs idag gemensamt av rektor, en engagerad personalgrupp och en föräldrastyrd styrelse.
Delaktighet är en självklar grundpelare - både genom styrelsearbete, fixardagar och föräldramedverkan i barngrupperna under terminerna.
Hos oss möts du av en varm, gemytlig atmosfär där det är lätt att skapa goda relationer till både barn och vuxna. Här finns närvarande pedagoger, engagerade föräldrar och en gemenskap som vill barnens bästa.
Om vår verksamhet
På Lagnö Barn är utevistelse en stor del av verksamheten.
Vi odlar grönsaker, följer nyfiket fårens lamning och de större barnen hjälper till med fårskötsel. Året runt är vi i skogen och vid havet som en del av vår utemiljö. Vi har en verkstad för bygglek under uppbyggnad och en stor härlig trädgårdsliknande gård för lek och utevistelse.
Vår kock lagar all mat från grunden med ekologiska, närproducerade råvaror i fokus. Vi har ca 30 barn uppdelade i två barngrupper. De yngre barnen har sin verksamhet på nedervåningen, medan de äldre barnen håller till på övervåningen. Bland personalen har vi två förskollärare, fyra barnskötare och en kock.
Uppdraget
Vi söker en rektor på 40 % som vill vara med och vidareutveckla vår verksamhet och bevara den starka grund som redan finns. Som rektor har du ett helhetsansvar för att leda förskolans verksamhet, personal, ekonomi, arbetsmiljö och det systematiska kvalitetsarbetet. Du arbetar i nära samarbete med styrelsen som också ansvarar för det övergripande kooperativa arbetet.
I rollen ingår att:
leda APT (1 gång/månad) och delta i styrelsemöten (1 gång/månad)
samverka med externa aktörer i Trosa kommun
att leda medarbetare och hålla i medarbetarsamtal etc
ha kontakt med vårdnadshavare och barn
Som rektor på Lagnö Barn har du en varierad och meningsfull roll där du växlar mellan att vara operativ och strategisk i ledning, utveckling och administration.
Här får du möjlighet att göra skillnad varje dag och skapa en arbetssituation som är hållbar för både dig själv och resterande medarbetare.
Vem är du?
Vi söker dig som har/är:
rektorsutbildning/går rektorsprogram
dokumenterad ledarerfarenhet inom förskola
god förmåga att planera, leda, följa upp och utveckla verksamhet
trygg i att ta beslut och samtidigt lyhörd för andras perspektiv
vana av att arbeta systematiskt och kvalitetsdrivet
strukturerad, självgående och har god samarbetsförmåga
Gärna passion för natur, djur och utomhuspedagogik.
Meriterande är erfarenhet av arbete i föräldrakooperativ, skapande verksamhet och bygglek.
Du ser barnen och personalen som lika viktiga delar av förskolans helhet och lyfter deras kompetenser. Du är en närvarande ledare med förmåga att skapa både engagemang och arbetsglädje.
Vi är en kooperativ förskola där personalgruppen är delaktiga i att driva verksamheten och hitta lösningar gemensamt, vi söker dig som vill bli en del av vårt gäng och trivs med att arbeta kollaborativt.
Vi erbjuder dig:
en unik arbetsmiljö nära naturen och i vackra äldre lokaler
ett varmt och engagerat kollegium
stor möjlighet att forma och påverka verksamheten
en liten och trygg organisation med korta beslutsvägar
en personlig miljö och ett jobb att trivas på
Tidigare rektor kommer att finnas till hands för stöd och frågor framåt.
Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att höra ifrån dig!
Vill du läsa mer om oss? besök lagnobarn.se eller följ oss på Facebook: Lagnö Barn.
Utdrag ur belastningsregister
Den som erbjuds tjänst hos oss behöver visa utdrag ur belastningsregister enligt gällande lagstiftning om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg. Ett sådant utdrag måste beställas av dig personligen, och du gör det genom följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
E-post: ellen.wastfelt@lagnobarn.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrarkooperativet Lagnö Barn Ekonomisk Fören
Lagnö Gård (visa karta
)
619 92 TROSA Arbetsplats
Föräldrarkooperativet Lagnö Barn Ek För Jobbnummer
9851969