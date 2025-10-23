Rektor RWS Jungfrusund
2025-10-23
Clockwork Skolledare & Interim rekryterar & bemannar skolledare och chefer i hela Sverige.
Med stora upparbetade kandidatnätverk och fokus på hög kvalité har vi snabbt fått förtroende av Sveriges största utbildningsföretag och kommuner.
Vi är inte ytterligare ett bemanningsföretag, vi är Clockwork - och vi kan skola! Vi har själva bakgrund som skolledare, så när ni samarbetar med oss får ni all vår kompetens på köpet.
Läs mer hur vi avlastar huvudmän i hela landet: www.clockworkpeople.se/skolbemanningochrekrytering
Raoul Wallenbergskolorna är en friskolekoncern under stark utveckling. Vår verksamhetsidé är att erbjuda elever och vårdnadshavare en sammanhållen skolgång från förskola till grundskolans årskurs 9.
Vår vision är att varje enskilt barn och elev i våra skolor ska utveckla sin fulla potential. Vår mission är att göra positiv skillnad för varje enskild individ och vi vill vara en positiv kraft i den framtida samhällsutvecklingen, både lokalt och nationellt. RWS har en klar värdegrund och vi inspireras av Raoul Wallenberg och hans gärning. Ledorden är ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft.
Vi arbetar dagligdags för att dessa ledord ska genomsyra allt som sker i våra skolor, och därigenom ge barnen och eleverna bästa tänkbara start i livet, både kunskapsmässigt och karaktärsmässigt. Dessutom ska skolorna vara "Skolan mitt i byn", vilket innebär att skolan på ett positivt sätt ska bidra till att samhället runt skolan utvecklas till en god och attraktiv stadsdel.Arbetsuppgifter
Nu startar Raoul Wallenbergskolan F-3-skola i Jungfrusund, på vackra Ekerö. Skolan blir en del i ambitionen att skapa en sammanhållen skolgång från förskola till årskurs 9. Skolan, belägen i naturskön miljö nära både skog och Mälaren, kommer att dela lokaler med vår förskola. Lokalerna är moderna och ljusa, och utformade för att stödja lärande och utforskande.
Förskolan är en väletablerad verksamhet med höga ambitioner och resultat när det gäller trygghet, språkutveckling, matematik och sociala förmågor, något som också kommer att prägla vår skolverksamhet.
I augusti 2026 öppnar vi dörrarna och vi söker dig som vill leda denna spännande resa! Här får du ett stort förtroende att bygga upp en verksamhet från start, med allt vad det innebär.
Som rektor för förskolan och skolan blir du en nyckelperson i att skapa en trygg och inspirerande lärmiljö där Raoul Wallenbergs värderingar genomsyrar vardagen. Du har det övergripande ansvaret för barn, elever, personal, skolutveckling, kvalitet och resultat - och du får möjlighet att arbeta med en motiverad och kompetent personalgrupp som delar din ambition att göra skillnad.
Vi ser hela dagen som en möjlighet för barnens utveckling, och du får ett ansvar för att integrera fritidshemmet med skoldagen. Samtidigt får du stöd i praktiska frågor som fastigheter, IT och måltider från våra centrala funktioner, så att du kan fokusera på det viktigaste: skolans pedagogiska utveckling och att varje barn får den utbildning de har rätt till.
Du kommer också att vara en del av både den lokala rektorsgruppen och nätverket av rektorer inom Raoul Wallenbergskolorna - ett samarbete som främjar en sammanhängande utbildningsresa för barnen.Profil
Vi söker en trygg och strukturerad ledare med förmåga att skapa starka relationer och inspirera andra. Hos oss får du möjlighet att bygga vidare på det solida fundament som redan finns och leda en engagerad och härlig personalgrupp tydligt och strukturerat mot den nya fas som nu startar.
Du har ett ledarskap som uppmuntrar självledarskap och kreativitet - där medarbetare får stort mandat att påverka verksamhetens utveckling och blomma ut i sin yrkesroll. Som rektor hos oss är du en relationsskapare som bygger broar mellan elever, personal och vårdnadshavare.
Med din pedagogiska kompetens och ditt samarbetsorienterade ledarskap skapar du en miljö där både barn och personal trivs och utvecklas. Du är närvarande i vardagen och ser hela skoldagen som en möjlighet för lärande och utveckling, samtidigt som du har förmågan att driva strategiska steg framåt med struktur och tydlighet. Du har också en förmåga att hitta lösningar - som inte sällan är utanför boxen.
Du har erfarenhet från både grundskola F-3 och förskola. Du har en avslutad eller pågående rektorsutbildning och tidigare erfarenhet som rektor eller biträdande rektor i större organisationer. Som grund har du en pedagogisk utbildning som lärare /förskollärare eller motsvarande. Har du erfarenhet av att expandera eller starta verksamheter ser vi det som meriterande.Så ansöker du
Denna tillsättning är i samarbete med Clockwork. Vi svarar löpande på frågor rörande tjänsten och vi kommer att göra urval och påbörja intervjuer direkt efter sista ansökningsdag.
Om du har några funderingar kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig Chefsrekryterare.
För att säkerställa hållbara rekryteringar, är vi på Clockwork måna om att ha ett jämställt och inkluderande urval i samtliga av våra processer som vi hjälper våra kunder med. Med hjälp av ett brett urval och med en kompetensbaserad metodik som grund säkerställer vi att du som söker behandlas likvärdigt, jämlikt och jämställt.
