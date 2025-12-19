Rektor Heleneborgsskolan
Svalövs kommun - med ett strategiskt läge inom Familjen Helsingborg - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.
Är du en kreativ kraft som vill utveckla och leda utbildningen för barn och unga i Svalövs kommun? Trivs du med att ta ansvar och skapa förutsättningar? Drivs du också av devisen att vi är starka tillsammans och att framgången ligger i att ta tillvara på teamets kollektiva kompetens? Trivs du med att arbeta systematiskt för att synliggöra elevernas lärande och att ständigt förbättra och utveckla undervisningen kopplat till ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete så att eleverna uppnår en god måluppfyllelse?
För att bedriva en verksamhet av hög kvalitet som möter varje barn och elev utifrån deras förutsättningar krävs professionella chefer och medarbetare med god kompetens och adekvat utbildning. Vi arbetar aktivt för att våra arbetsplatser ska vara attraktiva för alla medarbetare. Genom tydliga uppdrag, goda anställningsvillkor, systematisk kompetensutveckling och karriärmöjligheter attraherar vi nya medarbetare och får kompetenta och skickliga medarbetare att stanna kvar.
Heleneborgsskolan är en F-6 skola i Svalövs tätort med cirka 350 elever. Här arbetar ett 60-tal engagerade medarbetare tillsammans för att skapa goda förutsättningar för barnens bästa.
Sektor utbildning i Svalövs kommun är en verksamhet av hög kvalitet där alla barn och ungdomar ges möjlighet att utveckla de kunskaper och förmågor som är avgörande för en framtida föränderlig värld och ett livslångt lärande. Barn och elever ges möjlighet att bygga en inre trygghet och en positiv självbild som hjälper dem att hantera förändringar i omvärlden, bli självförsörjande och bidra till hållbara samhällsvärden.
Är du den ledaren vi söker?
Vi söker nu en rektor till Heleneborgsskolan F-6. Här arbetar vi för att varje elev ska få de bästa förutsättningarna och valmöjligheterna att påverka sin egen framtid.
Tillsammans skapar vi en trygg och stimulerande lärmiljö där eleverna ges möjlighet att utvecklas både socialt och kunskapsmässigt. Alla elever erbjuds en likvärdig utbildning av hög kvalitet utifrån sina egna förutsättningar och behov.
I din roll som rektor har du personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar för skolan och driver arbetet tillsammans med biträdande rektor. Du deltar i utbildningschefens ledningsgrupp tillsammans med samtliga rektorer i kommunen, från förskolan upp till gymnasie- och vuxenutbildningen. Där arbetar vi bland annat med utvecklings- och kvalitetsfrågor och du får möjlighet att delta i olika projekt för att främja barnens lärande i hela kommunen. Du ingår även i vår nätverksgrupp för samtliga grundskolerektorer där ni stöttar varandra i olika uppgifter.
Svalövs kommun samverkar just nu med Skolverket kring riktade insatser för nyanlända och barn med annat modersmål än svenska och du blir en naturlig del i det arbetet. Du är med och leder och utvecklar utbildningen i hela grundskolan och skapar goda förutsättningar för en grundskola av hög kvalitet. Läroplanens värdegrund och uppdrag genomsyrar verksamheten och med ett nära ledarskap och eleven i fokus driver och utvecklar du verksamheten tillsammans med dina medarbetare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är väl förtrogen med skolans styrdokument och lagstiftning och som brinner för utvecklingsarbete. Det är ett krav att du går eller har gått den statliga rektorsutbildningen samt har erfarenhet som skolledare. Då resor förekommer i tjänsten är B-körkort ett krav.
Som ledare är du trygg, lyhörd och tydlig, med förmåga att skapa förutsättningar för ständig utveckling av ledarskap, kultur, struktur och systematik. Du ser möjligheter och har höga förväntningar på din verksamhet. Du fokuserar på mål, resultat och kvalitet och är en god strateg som kan organisera och leda. Dina kunskaper kring de lagar och regler som styr skolans verksamhet är goda, liksom dina kunskaper kring arbete med språkutveckling. Du har en förmåga att inspirera, engagera och skapa förtroende för att kunna bedriva skolutveckling genom ett coachande och tillitsfullt ledarskap. Du är digitalt kompetent och vet hur du ska dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att skapa värde. Vi letar efter en lagspelare som uppskattar att verka i en delakultur, där vi växer tillsammans.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kontrolleras innan eventuell anställning.
Vi planerar att hålla intervjuer 16 och 22 januari 2026.I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
