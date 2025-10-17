Rektor Altorpskolan
Herrljunga kommun, Bildningsförvaltningen / Pedagogchefsjobb / Herrljunga Visa alla pedagogchefsjobb i Herrljunga
2025-10-17
, Vårgårda
, Vara
, Falköping
, Ale
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Herrljunga kommun, Bildningsförvaltningen i Herrljunga
Välkommen till Herrljunga! Med ett strategiskt läge i Västra Götaland och närhet till större städer kan du enkelt pendla och ta del av storstadens utbud, samtidigt som du behåller småstadens charm och gemenskap. Med naturen nära till hands finns det dessutom gott om möjligheter till friluftsliv och rekreation.
Hos oss får du chansen att arbeta i en stimulerande miljö där ditt arbete verkligen gör skillnad. Vi sätter människan i centrum och strävar efter att varje medarbetare ska känna sig välkommen och sedd.
Vill du vara med och forma framtidens Herrljunga? Bli en del av oss för att göra vår kommun till den bästa platsen att bo, leva och arbeta på. Tillsammans bygger vi ett Herrljunga med växtkraft!
Bildningsförvaltningen ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, komvux som särskild utbildning för vuxna, svenska för invandrare (SFI), fritidsgård samt kulturskola.
Förskole- och fritidshemsverksamhet finns vid samtliga sju F-6 skolor, med geografisk spridning i hela kommunen.
Altorpskolan, som är kommunens enda 7-9-skola tar emot elever från alla våra F-6-skolor och är strategiskt placerad i centrala Herrljunga. Även Kunskapskällan, kommunens gymnasieskola ligger i Herrljunga tätort.Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
I uppdraget som rektor ingår att leda och planera för skolenhetens fortsatta utveckling tillsammans med annan rektor på skolan. Vi söker dig som vill samordna, utmana och leda det pedagogiska utvecklingsarbetet vidare i ett gemensamt ledarskap. Ni är två rektorer som i ett team ansvarar för ekonomi, personal, arbetsmiljö, kvalitets- och skolutveckling på Altorpskolan. I uppdraget ingår även verksamhetsansvar för kommunens fritidsgård samt modersmål.
Altorpskolan är en 7-9-skola med ca 340 elever och drygt 40 medarbetare. Det pedagogiska ledningsuppdraget står i fokus i avsikt att säkerställa god kvalitet med hög måluppfyllelse. Organisationen skapar goda förutsättningar för ett närvarande och verksamhetsnära ledarskap med ett gott utbyte och samarbete mellan våra samtliga skolformer i förvaltningen.
Gemensam vision för förvaltningen är att tillgodose förutsättningar för elevernas utbildning och hela skolgång. Skolan genomgår just nu en renovering som avslutas under våren 2026. Skolenheten har hög andel behörig personal, SYV samt ett utvecklat elevstöd.
Till ditt stöd som rektor har du administratör, elevhälsoteam samt ett nära samarbete med förvaltningens controller, utvecklingsledare och HR-specialist.
Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp som leds av bildningschef och omfattar utvecklingsledare, elevhälsochef och rektorer för våra övriga pedagogiska verksamheter. Som rektor deltar du i gemensam handledning i ledningsgruppen samt erbjuds mentor.
Vi söker en rektor som vill samordna och leda utvecklingsarbetet och vi lägger stor vikt vid ett närvarande, kommunikativt och varaktigt ledarskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Drivs av engagemang, mod och lust
• Är tydlig i din kommunikation med fokus på uppsatta mål
• Har en stark drivkraft och stort engagemang för skolan och dess utveckling
• Har förmåga att skapa goda relationer med medarbetare, elever, föräldrar och andra samarbetspartners
• I planering, uppföljning och utveckling av verksamheten har eleverna, lärandet och undervisning i fokus
• Har goda kunskaper om skolans styrdokument
Du skall ha:
• Pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
• Flerårig erfarenhet från grundskola, gärna äldre åldrar
• Ledarutbildning, rektorsutbildning eller annan erfarenhet av ledande uppdrag är önskvärt
• God digital kompetens
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
ÖVRIGT
I Herrljunga kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Om heltidsuppdrag saknas kan det innebära att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Herrljunga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som säljare:
Herrljunga kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284059". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Herrljunga kommun
(org.nr 212000-1520) Arbetsplats
Herrljunga kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Bildningschef
Annica Steneld annica.steneld@herrljunga.se 0513-174 02 Jobbnummer
9561103