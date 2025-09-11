Rekryteringsspecialist till Addere
Hero AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hero AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Rekryteringsspecialist till Addere - vill du vara med och bygga något stort (och roligt)?
Addere är den kaxiga uppstickaren som blev sitt eget bolag vid årsskiftet, men vi kommer från gedigna rötter. Från början var vi ett affärsområde inom Hero, idag är vi en del av Capere Competence Group - koncernen som samlar specialistbolag inom rekrytering. Vi är specialister på interimslösningar och executive search inom: - Ekonomi & Finans - CSRD & hållbarhetsrapportering - HR & Lön Hos oss jobbar du nära våra grundare, Cecilia Enfors Ravelli och Rebecka Hillerström, som båda har 10+ års erfarenhet i branschen. Här får du en chans att växa tillsammans med två som verkligen kan sitt hantverk - och har kul längs vägen.
Vi söker dig som: Är en fena på executive search
Har flera års erfarenhet av rekrytering och 360-kundansvar
Tror på långsiktiga relationer och kvalitet framför quick fixes
Blir lite extra glad när ekonomi möter IT (systemintresse = stort plus!)
Vad du får hos oss* Möjligheten att jobba med riktigt vassa uppdrag inom ekonomi & finans.
• Kollegor som på riktigt älskar att skämta, skratta och leverera.
• En kultur där frihet under ansvar inte bara är en klyscha - vi menar det.
• Högt i tak (och vi menar det bildligt).
Och så var det där med klyschorna ...Alla annonser säger att du ska vara "en lagspelare som kan ha många bollar i luften och arbeta från ax till limpa". Vi säger så här: - Du behöver inte vara Zlatan, men du ska gilla att samarbeta. - Och jo - du behöver faktiskt kunna driva en process från start till mål, där kunderna applåderar och imponeras.
Kort sagt: vi letar efter en grym rekryteringsspecialist som vill vara med och bygga Addere tillsammans med oss. Är det du? Hör av dig - vi längtar efter att höra från dig! Och om du dessutom vill driva rekryteringsaffären och ta lead på den - då ser vi det som en fantastisk möjlighet för oss båda. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hero AB
(org.nr 556797-2533), http://www.exempel.com Arbetsplats
Addere Kontakt
Cecilia Enfors Ravelli cecilia.enfors@hero.se 0723023659 Jobbnummer
9504320