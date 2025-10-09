Rekryteringsdag 15 Oktober!
RA Hospitality i Norden AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-10-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos RA Hospitality i Norden AB i Stockholm
, Lidingö
, Södertälje
, Sigtuna
, Örebro
eller i hela Sverige
Varmt välkommen till vår rekryteringsdag! Vi söker nya medarbetare! Det är just nu högtryck och RA Hospitality söker personal till massor av spännande tjänster! Därför bjuder vi in till en rekryteringsdag på vårt kontor där du får träffa rekryterare från Kök- Hotell, och Matsalsavdelningen och söka jobb direkt på plats.
Vi söker kockar, köksbiträden, diskare, servispersonal, restaurangbiträden, bartenders, receptionister och hotellstädare, . Hos oss får du möjlighet att jobba med massor av roliga uppdrag och på några av Stockholms mest största och häftigaste hotell och restauranger!
Vi kommer att ha öppet hus klockan 10.00-12.00 så det går bra att komma förbi när du vill. Ta med dig ditt CV och ditt bästa mingelhumör!
Datum: 15 oktober
Tid: 10.00-12.00
Adress: Norra Stationsgatan 93D, 113 64 Stockholm.
Vi bjuder på kaffe & fika och hoppas på att på att få träffa just dig denna dag! Tipsa gärna dina vänner och bekanta. Läs mer på vår Facebooksida och anmäl ditt intresse här
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider. Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RA Hospitality i Norden AB
(org.nr 556554-5828), https://www.rahospitality.se/ Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Jobbnummer
9548003