Rekrytering av Diagnostekniker

Prowork Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm
2025-09-08


Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Prowork Bemanning AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Vi rekryterar PSA Tekniker till en av våra kunder i norra Stockholm. Verkstaden består av 13 mekaniker.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som fordonstekniker/ diagnostekniker kommer du att arbeta med:
Felsökning, service och reparation av personbilar
Diagnostik och mekanik
Kundkontakt vid behov för att förklara åtgärder

Publiceringsdatum
2025-09-08

Kvalifikationer
• Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande
• Erfarenhet av att arbeta med Toyota eller bilar inom Peugeot-group. Peugeot, Citroën, Opel, Chrystler.
• Gärna Hybrid/batterierfarenhet.
Några års erfarenhet som fordonstekniker
Är van vid felsökning och diagnostik
B-körkort
Är noggrann, serviceinriktad och trivs med att arbeta i team

Arbetstider: mån-tor. 07.00-16.30, fredag 07.00-13.45
Kollektivavtal: motorbranschavtalet IF metall. Utöver fast lön så erbjuds personligt bonussystem.
Tjänsten ska omsättas omgående, du blir direkt anställd av kunden. Svenska är krav i tal och skrift. Skicka in din ansökan direkt eller ansvarig rekryterare Cecilia 0709838465.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prowork Bemanning AB (org.nr 556967-7072)
113 65  STOCKHOLM

Arbetsplats
Prowork Kompetens

Jobbnummer
9497343

Prenumerera på jobb från Prowork Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Prowork Bemanning AB: