Rekrytering av Diagnostekniker
Prowork Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm
2025-09-23
Vi rekryterar PSA Tekniker till en av våra kunder i norra Stockholm. Verkstaden består av 13 mekaniker.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som fordonstekniker/ diagnostekniker kommer du att arbeta med:
Felsökning, service och reparation av personbilar
Diagnostik och mekanik
Kundkontakt vid behov för att förklara åtgärder

Publiceringsdatum2025-09-23

Kvalifikationer
• Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande
• Erfarenhet av att arbeta med Toyota eller bilar inom Peugeot-group. Peugeot, Citroën, Opel, Chrystler.
• Gärna Hybrid/batterierfarenhet.
Några års erfarenhet som fordonstekniker
Är van vid felsökning och diagnostik
B-körkort
Är noggrann, serviceinriktad och trivs med att arbeta i team
Arbetstider: mån-tor. 07.00-16.30, fredag 07.00-13.45
Kollektivavtal: motorbranschavtalet IF metall. Utöver fast lön så erbjuds personligt bonussystem.
Tjänsten ska omsättas omgående, du blir direkt anställd av kunden. Svenska är krav i tal och skrift. Skicka in din ansökan direkt eller ansvarig rekryterare Cecilia 0709838465.
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072)
113 65 STOCKHOLM Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9521938