Rekryterare sökes omgående till Vattenfall!
2026-02-09
Är du en erfaren rekryterare som trivs i en självständig och varierad roll? Nu söker vi för Vattenfalls räkning en rekryterare som kan starta omgående!
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Dera huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Vattenfallkoncernen har cirka 21 000 anställda. De har elektrifierat industrier, försett hem med energi och förändrat livet genom innovation i mer än 100 år.
Som rekryterare hos Vattenfall ansvarar du för hela rekryteringsprocessen - från att formulera attraktiva annonser till urval, intervjuer, referenstagning och delar av bakgrundskontroller. Du arbetar självständigt och är en viktig partner till verksamheten i att hitta rätt kompetens. Du skriver annonser, jobbar med urval, håller intervjuer, tar referenser och hanterar delar av bakgrundskontroller. Du ansvarar för flera parallella rekryteringsprocesser, både i volym och enskilda rekryteringar. Du blir en del av ett team som jobbar inom alla Vattenfalls affärsområden.
DETTA SÖKER VI
• Du har minst 3 års erfarenhet inom rekrytering, gärna en erfarenhet av att rekryterare ingenjörer, chefer och/eller tekniker.
• Du har en universitetsexamen på kandidatnivå, inom relevant yrkesområde.
• Du talar flytande svenska och känner dig bekväm med professionell engelska.
• Du har med fördel även erfarenhet av att rekrytera i volym.
• Du har en förmåga att balansera flera processer samtidigt och inte tumma på kvaliteten.
Som person letar vi efter en serviceinriktad, självständig och strukturerad medarbetare. Du är tillgänglig för start omgående.
Uppdraget är en konsultanställning där du blir anställd av StudentConsulting och arbetar ute hos Vattenfall. Arbetsplatsen är belägen i Solna med arbetstider måndag-fredag kl. 08-17. Det finns möjlighet att arbeta delar av tiden på distans. Uppdraget är initialt på cirka 6 månader.
