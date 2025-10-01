Reklamdistributör
, Leksand
, Mora
, Gagnef
, Orsa
Bor du i Rättvik, vill tjäna extra pengar och vara ute och röra på dig på helgen - då är detta ett perfekt extrajobb för dig!
Vi söker någon som är effektiv, noggrann och plikttrogen. Jobbet innebär att du varje helg delar ur reklam i ditt tilldelade område.
Du väljer själv när under helgen du vill arbeta, så länge det sker inom vår tidsram som är mellan fredag kl 18.00 till söndag kl 15.00. Det är alltså ett flexibelt arbete som du kan planera utefter hur din helg ser ut. Perfekt att kombinera med skola eller annan sysselsättning.
Kontakta oss om du vill veta mer! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: boel.nihlman@sdr.se Arbetsgivare Malmixx Projekt AB
(org.nr 556469-8248) Arbetsplats
Rättvik Jobbnummer
9534850