Reklamationshandläggare Till Joab

JOAB är ett ledande företag inom påbyggnadsbranschen för lastbilar och har cirka 300 anställda. Vi utvecklar, tillverkar och säljer liftdumpers, lastväxlare, marknadens smartaste skiftessystem CameleontTM samt sopbilar. Utveckling och tillverkning bedrivs helt i egen regi, med kontroll och kvalité i enlighet med kraven för ISO 9001 och ISO 14001. JOAB erbjuder högkvalitativa produkter, teknisk kompetens och service för bästa långsiktiga lösning och investering för våra kunder.
Vill du göra skillnad i vår Servicemarknad?
Nu söker vi en kompetent och engagerad reklamationshandläggare till vår servicemarknad i Blomstermåla.
Är du analytisk, lösningsorienterad och trivs i en roll där du får kombinera kundkontakt med kvalitetsarbete? Då kan det här vara helt rätt för dig.
Om rollen
Hos oss får du en viktig roll där du arbetar med att ta emot, hantera och följa upp reklamationer från kunder, agenter och partners både nationellt och internationellt.
Här är du en viktig del i att förbättra våra produkter och arbetssätt.
Du kommer bland annat att:
- Återkoppla interna och externa reklamationer.
- Driva och ta en aktiv roll i vårt produkt kvalitetsarbete.
- Ta fram dokument, rapporter, statistik och beslutsunderlag.
- Upprätta faktureringsunderlag och hantera fakturering.
- Arbeta nära teknikavdelningen kring vårt produktsegment.
- Kontinuerlig leverantörsdialog på med engelsktalande parter.
Vem är du?
För att trivas hos oss tror vi att du är:
- Analytisk och strukturerad och gillar att reda ut orsaker och skapa ordning i komplex information.
- Affärsmässig och kommunikativ och möter kunder och leverantörer på ett professionellt och lösningsorienterat vis.
- En lagspelare som delar med dig av din kunskap och ser styrkan i samarbete.
- Självdrivande och tar ansvar och driver dina ärenden framåt.
Vi tror att du har erfarenhet från branschen kanske som garantihandläggare eller kundmottagare. Har du dessutom en teknisk bakgrund från fordonsbranschen är det meriterande.
Du behöver systemvana, Microsoft Office 365 särskilt Excel. Har du arbetat i affärssystem gärna Jeeves är det meriterande. Du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift. Kan du även tala och skriva polska så är även detta meriterande.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i ett stabilt familjeföretag som präglas av starka värderingar, långsiktighet och trygghet. Vi tror på samarbete, ansvar och att utvecklas tillsammans över tid.
Hos oss får du:
- Ett omväxlande och ansvarsfullt arbete där din kompetens tas tillvara.
- Möjlighet att påverka och vidareutveckla vårt kvalitetsarbete.
- Goda utvecklingsmöjligheter inom bolaget över tid.
- Kompetensutveckling som stärker dig i din roll.
- Kollektivavtal Teknikavtalet Unionen.
- Generöst friskvårdsbidrag och företagshälsovård.
- En trygg tillsvidareanställning på heltid i ett företag med stabil grund och framtidsfokus.
Vi intervjuar löpande så vänta inte med din ansökan. Välkommen att bli en del av vårt serviceteam på JOAB!
