Registrator till Stöd- och utvecklingsenheten
Botkyrka kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen / Administratörsjobb / Botkyrka Visa alla administratörsjobb i Botkyrka
2026-03-02
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Botkyrka kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i Botkyrka
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder, daglig verksamhet, vuxenutbildning och frågor som rör högre utbildning, till exempel yrkeshögskoleutbildningar och andra eftergymnasiala utbildningar. Vårt mål är att ge Botkyrkaborna bra förutsättningar att komma ut i studier, arbete och sysselsättning. Vi är 330 medarbetare som arbetar för att möjliggöra att fler medborgare når egenförsörjning.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en registrator till Stöd- och utvecklingsenheten för ett vikariat under tiden vår medarbetare är föräldraledig.
Som registrator har du en central funktion i förvaltningens arbete med ärendehantering och offentlighet.
Du arbetar i en verksamhet där korrekt hantering av information är avgörande för rättssäkerhet och transparens. Rollen innebär ett självständigt ansvar och många kontaktytor, både internt inom förvaltningen och i dialog med förtroendevalda. Det löpande registratorsarbetet är den största delen av tjänsten, och i uppdraget ingår även administrativa moment kopplade till nämndens sammanträden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- ansvara för diarieföring och ärenderegistrering
- bevaka registratorbrevlådan och hantera inkommande handlingar
- pröva och hantera utlämnande av allmänna handlingar
- administrera nämndens sammanträden, inklusive kallelser och protokoll
- ha dialog med förtroendevalda i administrativa frågor
- ge stöd i frågor som rör dokument- och informationshantering.
Tjänsten kombinerar ett kontinuerligt operativt arbete med mer planerade moment inför nämndens sammanträden. Du är en nyckelperson i att skapa struktur och kvalitet i förvaltningens informationsflöden.
Vi erbjuder dig
Du blir en del av förvaltningskontoret på Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, där ekonomi-, kvalitets- och administrationsfrågor samlas. Här arbetar kollegor med olika funktioner som tillsammans stödjer hela förvaltningen och bidrar till ett gemensamt arbetssätt. Vi samarbetar nära, delar kunskap och stöttar varandra i både vardagliga och mer komplexa frågor. Förvaltningen befinner sig i ett utvecklingsskede inom ärendeberedning, informationshantering och dokumentstyrning, där du som registrator/nämndsekreterare får en betydande roll i att skapa ordning, struktur och långsiktiga lösningar.
Hos oss får du möjlighet att växa i din profession och fördjupa din kompetens inom nämndadministration och informationsförvaltning. Arbetsplatsen ligger i centrala Tumba, nära stationen och med goda pendlingsmöjligheter. Vi tillämpar årsarbetstid som ger utrymme att planera arbetet på ett sätt som skapar balans i vardagen, och det finns möjlighet till visst distansarbete. Som medarbetare i Botkyrka kommun får du också ta del av förmåner som friskvårdsbidrag, kompetensutveckling och ett arbetsklimat där omtanke, engagemang och lärande är viktiga delar av vår vardag.
Du som söker till oss
Du har en relevant samhällsvetenskaplig akademiskexamen eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har arbetat med kvalificerad administration inom offentlig sektor och har erfarenhet av att hantera ärenden som styrs av lagar och regler inom det offentligrättsliga området. Du har även arbetat med skriftlig dokumentation där precision och korrekthet är avgörande.
Övriga krav:
- Erfarenhet av att arbeta enligt kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen.
- Erfarenhet av arbete i administrativa system, exempelvis ärendehanterings- eller diarieföringssystem.
- Erfarenhet av att sammanställa beslutsunderlag eller andra handlingar som ingår i formella beslutsprocesser.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Erfarenhet av arbete som nämndsekreterare.
- Erfarenhet av diarieföring eller dokument- och informationshantering.
- Erfarenhet av att leda processer eller projekt.
I rollen som registrator behöver du arbeta strukturerat och metodiskt. Du hanterar ärenden som kräver noggrannhet och förmåga att hålla ordning även när inflödet är högt. Eftersom du arbetar både med löpande diarieföring och med administrativa moment kopplade till nämndens sammanträden behöver du kunna planera ditt arbete, prioritera och säkerställa att deadlines hålls. Du har en samarbetsorienterad ingång i ditt arbete och fungerar som ett stöd till chefer, handläggare och förtroendevalda så att processerna flyter smidigt.
För att lyckas i tjänsten behöver du också ha en analytisk förmåga och kunna göra självständiga bedömningar, särskilt i frågor som rör utlämnande av handlingar och tillämpning av lagstiftning. Du är trygg i att tolka regelverk och hitta lösningar som är både rättssäkra och praktiskt genomförbara. Eftersom du har många kontaktytor kommunicerar du tydligt, är professionell i ditt bemötande och skapar förtroende i dina kontakter. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AVN/2026:00021". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882) Arbetsplats
Botkyrka kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Kontakt
Therese Nilsson therese.nilsson@botkyrka.se 0708153420 Jobbnummer
9772738