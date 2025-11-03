Registrator för uppdrag i Göteborg
2025-11-03
Vi söker dig som har arbetat som registrator för ett spännande uppdrag! Skicka in din ansökan idag!
Om uppdraget
Vi söker en registrator på heltid till vår kund i Göteborg för ett uppdrag som startar i november och pågår till och med 14 januari 2026. Uppdraget genomförs på plats i kundens lokaler i centrala Göteborg. Arbetstiden är 08:00-16:30.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Arbetet innefattar sedvanliga arbetsuppgifter som tillhör en registratorroll.
Diarieföring: registrering av allmänna handlingar
Stötta ordinarie registrator i att ansvara för verksamhetens diarium
Öppna, sortera och registrera inkommande och utgående handlingar
Kvalitetssäkra verksamhetens registrerade dokument
Hantera verksamhetens inkommande och utgående post och paket
Andra allmänt förekommande arbetsuppgifter inom verksamheten
Dina kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet inom offentlig verksamhet
Registratorsutbildning på högskolenivå eller likvärdig utbildning, alternativt gymnasium eller likvärdig utbildning samt minst ett (1) års arbetslivserfarenhet som registrator
Goda kunskaper i ärendehanteringssystemen Ciceron och ReVy och LIS/Lotus Notes
Kännedom om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och registrators funktion samt ansvar (exempelvis offentlighets och sekretesslagen)
Vad vi erbjuder dig
Som konsult på Bemannia erbjuder vi dig en nära kontakt med din konsultchef och en möjlighet till fler uppdrag via oss. Hos oss får du utvecklas på lärorika arbetsplatser och känna att din kompetens kommer till nytta.
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag 17 november.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Alicia Belila, alicia.belila@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 881 30 00.
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
Detta är ett heltidsjobb.
Bemannia AB (Publ.)
Bemannia Kontakt
Alicia Belila alicia.belila@bemannia.se +46728813000 Jobbnummer
