Registrator
Vill du också arbeta i en utvecklande miljö där du blir en avgörande länk i en samhällsviktig verksamhet?
Vi söker en erfaren registrator, som har ett stort engagemang och som vill vara med och utveckla vår informationshantering. Ta chansen och sök till en av Sveriges viktigaste och mest spännande arbetsplatser!Publiceringsdatum2026-04-29Om tjänsten
Som registrator är du myndighetens expert inom diarieföring.
Rollen innehåller traditionella registratorsuppgifter som att;
Säkerställa att inkommande och upprättade handlingar hanteras i
enlighet med gällande lagstiftning.
Registrera och diarieföra allmänna handlingar i myndighetens digitala diariesystem.
Ansvara för diarievård samt avslut av ärenden inför arkivering.
Utveckla, dokumentera och förbättra rutiner och processer för informationshantering.
Ge stöd och utbildning till myndigheten i diarieföring och informationshantering.
Tjänsten ifråga har ett särskilt ansvar att utveckla och förvalta myndighetens hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.
Här finns alla möjligheter att tillsammans med dina kollegor utveckla registraturfunktionen till att bli en framåtlutad funktion som verksamheterna ser som ett naturligt stöd. Vi jobbar huvudsakligen digitalt och har ett stort fokus på att förbättra arbetssätt, öka digitaliseringen och att skapa en sammanhållen data- och informationsstyrning.
Som registrator är din roll centralt placerad. Du tillhör enheten registratur och arkiv på rättsavdelningen som från den 1 maj rapporterar direkt till generaldirektören. På enheten är vi totalt 16 personer inklusive vår chef. Förutom dina kollegor inom enheten kommer du att ha ett nära samarbete med andra funktioner som har uppdrag inom informationshantering. Då uppdraget är att ge stöd till hela myndigheten kommer du även ha ett brett samarbete över alla verksamhetsgränser. Att ha en bra dialog med andra och kunna vara tydlig och pedagogisk är viktigt för att lyckas stödja och styra inom området.
Svenska kraftnät har vuxit mycket de senaste åren och ett ökat fokus på totalförsvar samt det faktum att vi är en samhällsviktig verksamhet ställer stora krav på vår informationshantering.
Som registrator är din roll avgörande för att vi ska lyckas driva utveckling och stärka vår informationshantering.
Om dig
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett stort engagemang för informationshantering, är trygg i din profession och trivs i en stödjande roll. Du har ett helhetsperspektiv, är bra på att prioritera och driver dina ärenden från start till slut. Du motiveras av att jobba både med utveckling och i det förvaltande uppdraget. Du har en förmåga att samarbeta bra med andra och är duktig på att kommunicera på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Utbildning:
Registratorsutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer som likvärdig.
Du har även:
Minst tre års arbetslivserfarenhet som registrator inom offentlig verksamhet, gärna på en övergripande nivå.
Erfarenhet av att ha arbetat med ett digitalt diarie-/ärendehanteringssystem.
God kunskap om den lagstiftning som styr vid diarieföring, arkivering, och utlämnande av allmän handling.
Arbetslivserfarenhet av hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i offentlig sektor.
Hög IT-mognad och intresse för digitala lösningar/system.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av hantering av signalskydd/krypto.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
Resor förekommer inte i denna befattning.
Möjlighet till distansarbete upp till 50%, när arbetet så tillåter.
Sista dag att ansöka är 20 maj 2026.
Vi har avskaffat det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor.
Tjänsten är en tillsvidareanställning utan provanställning.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
För mer information är du välkommen att följande personer;
Emma Kaumheimer, Rekryterande chef, 010-350 9470.
Lennart Jansson, Ansvarig rekryterare, 010-350 9149.
Erica Midfjäll, Facklig representant för ST, 010-475 8731.
Annika Ingeborn, Facklig representant för SACO, 010-475 8772.
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet/Svenska
kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss: https://www.svk.se/jobba-har/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
