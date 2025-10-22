Redovisningskonsult för uppdrag
2025-10-22
Vi söker en erfaren controller för ett uppdrag inom offentlig verksamhet. Uppdraget startar 1 december 2025 och pågår initialt i sex månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare upp till sex månader. Omfattningen är 80-100 %, med önskemål om att konsulten kan arbeta på plats på heltid.
Om uppdraget
Som controller ansvarar du för ekonomin inom en av förvaltningarna och dess nämnd. Rollen är central och innebär att du stödjer den ekonomiska planeringen, uppföljningen och styrningen av verksamheten. Du arbetar nära förvaltningschef, ledningsgrupp och verksamhetschefer samt bidrar med analyser, strategier och rekommendationer för att säkerställa en god ekonomisk hushållning.
Du ingår i ett kunnigt controllerteam inom enheten för ekonomi och verksamhetsstyrning, men har din huvudsakliga arbetsplats nära cheferna och den dagliga verksamheten.

Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Upprätta månads- och tertialrapporter samt årsbokslut
Utveckla, analysera och följa upp ekonomiska förutsättningar, intäkter, kostnader och volymer
Driva budget- och uppföljningsprocesser inom centralt styrda ekonomiprocesser
Vara ett ekonomiskt stöd till ledning och verksamhetschefer i budget, redovisning, prognoser och uppföljning
Ta fram ekonomiska underlag som stöd för beslut
Samordna resurser för att utveckla och effektivisera ekonomistyrning och kvalitet i verksamheten
Delta i övriga uppgifter inom ekonomi- och controllerfunktionen
Omfattning och plats
Omfattning: 80-100 % (helst heltid, 39 tim/vecka)
Plats: På plats hos kund
Start: 1 december 2025
Längd: 6 månader, möjlighet till förlängning upp till ytterligare 6 månader

Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning inom ekonomi, redovisning eller motsvarande
Flera års erfarenhet av kvalificerat controllerarbete
God analytisk förmåga och vana att arbeta både operativt och strategiskt
Erfarenhet från offentlig verksamhet är meriterande
God systemvana och mycket god kunskap i Excel
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och med hög noggrannhet

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är kommunikativ, samarbetsinriktad och har ett genuint intresse för att utveckla och effektivisera ekonomiska processer. Du trivs i en rådgivande roll och har lätt för att växla mellan analys, uppföljning och strategiskt arbete.
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.

Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan!
