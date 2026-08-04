Redovisningskonsult / Ekonom
MB Redovisning AB / Redovisningsekonomjobb / Enköping Visa alla redovisningsekonomjobb i Enköping
2026-08-04
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Redovisningskonsult sökes
Är du en självgående redovisningskonsult som trivs i en familjär miljö? Vill du arbeta med engagerade kollegor och ha möjlighet att påverka? Då kan detta vara jobbet för dig!
MB Redovisning är en modern redovisningsbyrå specialiserad på små och medelstora ägarledda företag. Familjär miljö handlar om att skapa en helhetsbild och bygga långsiktiga relationer där teamet kompletterar varandra för att ge kunderna bästa möjliga stöd. MB Redovisning består av ett glatt och personligt team som värdesätter samarbete, ansvar och flexibilitet. Kontoret ligger direkt anslutning vid E18, avfart mot Uppsala i nya lokaler.Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Som redovisningskonsult hos MB Redovisning får du eget kundansvar men alltid stöd av erfarna kollegor när du behöver det. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av:
Löpande bokföring och kontoavstämningar.
Månads- och årsbokslut.
Upprätta årsredovisningar enligt K2.
Hantera momsrapportering och skatteberäkningar.
Administrera löner och arbetsgivardeklarationer.
Rådgivning och kundkontakt.
Rapportering.
Vem är du?
Vi söker dig som brinner för redovisning och som gillar kombinationen av att arbeta med kunder och siffror. Du är självständig, lösningsorienterad och trivs med kundkontakt. Vidare ser vi att du uppfyller följande krav:
Relevant utbildning inom ekonomi.
Erfarenhet från redovisningsbyrå.
Goda kunskaper i Fortnox och Visma.
Erfarenhet av lönehantering.
Arbetar självständigt med bokslut och årsredovisningar.
Arbetar obehindrat i Microsoft 365.
Behärskar svenska flytande i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av bolagsdeklarationer.
Vana av tidredovisning.
Vana av systemintegration.
Systemvana
Din personlighet är lika viktig. Prestigelös, ödmjuk och positiv är några egenskaper som byrån värderar högt.
MB Redovisning erbjuder en familjär arbetsplats med energi och gemenskap. Ett team som alltid stöttar varandra och där kunskapsdelning är en självklarhet
Är du den vi söker?
Skicka in din ansökan redan idag! Maila till info@mbredovisning.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: info@mbredovisning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MB Redovisning AB
(org.nr 556843-7908)
Gustaf Daléns Gata 9b (visa karta
)
749 47 ENKÖPING Jobbnummer
10022133