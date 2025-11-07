Redovisningsekonom till Tamro AB
Är du trygg i din redovisning och vill arbeta på ett bolag med ett livsviktigt uppdrag? Här jobbar du i ett härligt team på fyra personer och du rapporterar till redovisningschefen.
Rollen som redovisningsekonom på Tamro är bred, där du arbetar med redovisningen för våra bolag och även med analysarbete som budget och prognos.
Rollen innefattar bland annat:
• Självständigt utföra bokslutsarbete såsom kontoavstämningar, kontoanalyser och avstämning av interna mellanhavanden med andra koncernbolag inom Phoenix Group
• Periodisering av kostnader och intäkter samt ränteberäkningar
• Resultatanalys för ett antal av bolagets funktioner
• Delaktig i arbetet med årsredovisningar tillsammans med redovisningschefen
• Ansvara för uppföljning av kostnader för ett antal centrala bolagsfunktioner i samarbete med respektive chef, inklusive budget- och prognosarbete
• Distribuera resultat och uppföljning/analys till respektive chef
• Vara behjälplig med bolagets skattedeklarationer
• Utföra ad-hoc analyser och utredningar samt stötta verksamheten i diverse ekonomiska frågor.
Vi söker dig som:
Har några års erfarenhet av redovisning och är trygg i bokföring och praktiskt redovisningsarbete. Du har erfarenhet av bokslutsarbete och en god förståelse för helheten i ekonomin på ett bolag - balans- och resultaträkning, kassaflöde samt intern- och externredovisning. Du har en högskoleutbildning inom ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Självklart talar och skriver du svenska och engelska obehindrat - och som ekonom är du också en fena i Excel!
Utöver att vara en duktig ekonom ser vi att du tar egna initiativ, är van att arbeta självständigt och trivs i samarbete med andra. Du har integritet, är noggrann, nyfiken och gillar att arbeta strukturerat mot deadlines. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i bolag med stora transaktionsvolymer, förbättrings- och effektiviseringsarbete (gärna LEAN), grundläggande förståelse för koncernredovisning samt viss kunskap i bolagsskatt och moms.
Vi erbjuder:
En spännande bransch under ständig utveckling med ett tydligt och livsviktigt uppdrag!
Tamros läge vid Stigs Center på Hisingen ligger på gångavstånd till kollektivtrafik och det finns parkering om du kör bil. På Tamro är vi flexibla och har möjlighet att kombinera arbete på kontoret och hemifrån.
Hos Tamro får du en roll med stort eget ansvar, varierande arbetsuppgifter och möjlighet att utvecklas och fördjupa din kompetens inom ekonomiområdet. Vi har ett öppet och prestigelöst klimat, högt i tak och värdesätter att vi har roligt tillsammans på jobbet!
Om Tamro:
Bakom varje leverans från Tamro finns ett löfte - om trygghet, tillgänglighet och ansvar. Vi rör oss ofta i det tysta, men vårt arbete märks i många människors vardag, varje dag. I över 100 år har vi säkerställt att läkemedel ska finnas där de behövs, när de behövs. Med erfarenheten och innovation som grund och blicken ständigt framåt, bygger vi logistiklösningar som håller över tid. Det är vad vi kallar för ett livsviktigt uppdrag.
Tamro är en del av PHOENIX Group, en familjeägd europeisk koncern med 49 000 anställda i 29 länder och 214 distributionscentraler. I Sverige är vi ca 700 medarbetare och vi finns i Göteborg, Eskilstuna, Stockholm och Umeå.
Här kan du läsa mer om Tamro AB: http://www.tamro.se
Tamro genomför bakgrundskontroller på slutkandidater som en del av deras rekryteringsprocess, detta i syfte att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för sina medarbetare.
I den här rekryteringen samarbetar vi med The Finance Family och har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Marianne Seal på 070-166 08 03 eller marianne.seal@financefamily.se
Varmt välkommen med din ansökan!
