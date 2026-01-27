Redovisningsekonom till Lars Wingefors AB
2026-01-27
Lars Wingefors AB är ett privat investmentbolag baserat i Karlstad, med en portfölj av hel och delägda bolag. Bolaget är huvudägare i de noterade bolagen Embracer Group AB (publ), Asmodee Group AB (publ) samt Coffee Stain Group AB (publ). Andra större verksamheter är en flygverksamhet innefattande bland annat Sola Air med reguljär flygtrafik till och från Karlstad Airport, Empterwik Rental AB (leasingbolag inom flyg) samt Täby Air Maintenance AB (service, underhåll och reservdelar till flygplan) och Bröderna Wingefors koncernen vilka äger över 300 000 kvm fastigheter i Värmland. I övrigt innehar bolaget en del börsnoterande och framförallt onoterade verksamheter. Vidare så investerar även bolaget i kultur, välgörenhet och annat som gör skillnad både för bolaget, dess anställda samt lokala samhället de verkar i, inte minst i Värmland. Även om hela bolagsgruppen är av noterbar storlek, så är moderbolaget endast 6 anställda eftersom vi lever efter teorin att beslut skall tas så nära de operativa verksamheterna som möjligt.
Lars Wingefors AB är en del av en entreprenörsdriven koncern med verksamheter inom fastigheter, flyg, investeringar och geopolitisk rådgivning. I takt med att koncernen växer söker vi nu en redovisningsekonom att förstärka vårt ekonomiteam som arbetar framförallt inom flyg och fastigheter. Här arbetar du nära verksamheten och får möjlighet att utveckla din kompetens inom flera delar av ekonomi- och skatteområdet. Du blir en del av ett prestigelöst och varmt team där vi stöttar varandra och har nära till både beslut och skratt.
Om rollen
Som redovisningsekonom hos Lars Wingefors AB blir du en viktig del av ekonomiteamet. Du arbetar i ett nära samarbete med erfarna kollegor inom koncernens ekonomi- och operativa verksamhet och ansvarar inledningsvis för redovisningen i flera av koncernens mindre aktiebolag. På sikt finns möjlighet att bredda rollen utifrån intresse och verksamhetens behov.
Arbetet omfattar löpande redovisning, avstämningar, moms, periodiseringar och bokslutsarbete på en nivå som matchar din erfarenhet. Du kommer in i en miljö där ägarna är nära verksamheten och där beslutsvägarna är korta, vilket skapar goda möjligheter att påverka och utvecklas.
Ditt ansvarsområde
• Självständigt hantera löpande redovisning
• Genomföra avstämningar, momsredovisning och periodiseringar
• Delta i kvartalsvisa periodavslut
• Självständigt hantera månads- och årsbokslut
• Bidra till att utveckla rutiner och arbetssätt samt vara ett administrativt stöd till verksamheterna
• Samverka med ekonomiteamet och övriga funktioner i koncernen
• Bidra till en positiv, serviceinriktad och lösningsorienterad kultur
Vi söker dig som har
• Några års erfarenhet av redovisning och som kan arbeta självständigt
• God förståelse för grunderna i bokslut och ekonomiska flöden
• God systemvana och erfarenhet av arbete i ekonomisystem
• Mycket god förmåga att arbeta strukturerat och driva ditt arbete framåt
• B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Moms för fastighetsverksamhet
• Löneadministration
• Redovisning kopplad till flyg- eller fastighetsbolag
• Ekonomisystemet Visma som vi använder i koncernen
För att trivas hos oss tror vi att du är
• Trygg i din profession och vågar stå för dina beslut
• Social och trivs i ett nära samarbete med kollegor
• Nyfiken och positiv till att lära nytt
• Prestigelös, handlingskraftig och trivs med korta beslutsvägar
• Flexibel gällande förändringar i arbetsuppgifter och ansvarsområden
• En lagspelare som bidrar till ett öppet och gott arbetsklimat
Vi välkomnar olika bakgrunder och personligheter och lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du lyckas hos oss om du tar ansvar för ditt arbete, arbetar strukturerat och trivs i en entreprenöriell miljö där vi utvecklas tillsammans.
Vi erbjuder
• En entreprenörsdriven och välkomnande arbetsmiljö
• Ett erfaret och stöttande ekonomiteam med högt engagemang
• Möjlighet att utvecklas inom ekonomiarbetet
• Närvarande ägare och en kultur där bra idéer snabbt blir verklighet
• Marknadsmässig lön baserat på erfarenhet
Förmåner som
• En generös sjukvårdsförsäkring via DKV Hälsa
• Friskvårdsbidrag
Trygga pensionslösningar med individuell rådgivning
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Karlstads kommun
Rollen är kontorsbaserad, tillsammans med ekonomiteamet
I denna rekrytering samarbetar Lars Wingefors AB med Qtym. Vi vill ha din ansökan senast den1 mars 2026 men vänta inte med att skicka in ditt intresse då urval sker löpande varför tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För att kvalitetssäkra processen tar vi endast emot ansökningar digitalt via formuläret nedan. Vi ser fram emot din ansökan!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Anna Jansson, 070-5668877 alt. anna.jansson@qtym.se
eller Julia Låbbman, 072-0853292 alt. julia.labbman@qtym.se
. Ersättning
