Redovisningsekonom till Flex Scandinavia
Qtym AB / Redovisningsekonomjobb / Karlstad Visa alla redovisningsekonomjobb i Karlstad
2025-09-30
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Qtym AB i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Om Flex Scandinavia AB
Flex Scandinavia AB är distributör av maskiner och tillbehör på den svenska hantverkar- samt park- och trädgårdsmarknaden. Flex Scandinavias förvärvades i juni-2024 av Chervon, en av världens största tillverkare av el-handverktyg på den globala marknaden och tillika ägare sedan många år av varumärkena FLEX Power tools och EGO Power +." Våra kunder är främst återförsäljare inom måleri, industri, bygg, bilrekond, park & trädgård samt uthyrningsbolag i Sverige.
Vi arbetar aktivt med hållbarhet och är certifierade enligt ISO9001 och ISO14001. Vårt huvudkontor, serviceverkstad och lager finns i Karlstad.
Tillgänglighet och flexibilitet är viktigt för oss, och vi strävar efter att erbjuda hög kvalitet och god service till våra kunder.Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Som redovisningsekonom ansvarar du för den löpande ekonomiska administrationen för vårt nystartade norska bolag och är behjälplig med den sedan länge etablerade svenska verksamheten. Det innebär bland annat fakturering, hantering av leverantörsfakturor, betalningar och månadsavstämningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvar för norsk redovisning och SAF-T-export
Nedanstående uppgifter gäller för både det norska och svenska bolaget
• Fakturering och påminnelsehantering
• Kund- och leverantörsreskontra
• In- och utbetalningar, bankavstämningar
• Skatter och avgifter
• Månadsrapportering och bokslut tillsammans med CFO
• Medverkan i budgetarbete
Sekundära arbetsuppgifter
• Bevakning av lagföljsamhet för norska verksamheten (främst via vårt abonnemang på lovdatapro.no)
• Artikeladministration - konvertering svenskt befintlig till norska affärssystemet
• Översättningar från engelska eller svenska till norska, primärt som stöd till marknadsavdelningen i det riktade norska marknadsarbetet samt för produktbeskrivningar.
• Stöd Sale support: orderhantering och logistikstöd främst mot norska återförsäljare men även vid behov svenska marknaden (telefon, webb, EDI, exportdokument). Kvalifikationer
• Minst tre års erfarenhet av redovisningsarbete, med fokus på norsk redovisning
• Eftergymnasial eller universitetsutbildning inom ekonomi
• Goda kunskaper i Office-paketet
• Erfarenhet av affärssystemet Pyramid är meriterande
• Goda kunskaper i svenska, norska och engelska, både i tal och skrift
• B-körkort Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och har lätt för att prioritera och agera med gott omdöme för att hålla deadlines. Du är prestigelös, har lätt för att samarbeta och bidrar till ett gott arbetsklimat. Eftersom arbetsbelastningen varierar över året är det viktigt att du har god förmåga till självledarskap och kan ta egna initiativ. Vi har en företagskultur som bygger på engagemang och delaktighet. Vi värdesätter viljan att utveckla verksamheten tillsammans och att vara hjälpsam även utanför det egna ansvarsområdet.
Placering: Karlstad- du kommer att bli anställd i Flex Scandinavia AB
Start: Enligt överenskommelse
Vid frågor om tjänsten kontakta:
Sofia Graflund, sofia.graflund@qtym.se
, 070-423 34 23.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra god kommunikation med våra sökanden, ber vi dig skicka in din intresseanmälan digitalt via ansökningsknappen på Qtyms hemsida. Vänligen undvik att skicka in din intresseanmälan via e-post eller pappersformat. Sista ansökningsdag är den 26 oktober. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag om vi hittar rätt person. Så vänta inte med att skicka in din ansökan. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qtym AB
(org.nr 556389-2081) Arbetsplats
Qtym Jobbnummer
9532498