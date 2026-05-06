Redovisningsekonom
2026-05-06
Är du en noggrann och strukturerad ekonom som trivs med varierande arbetsuppgifter och många kontaktytor?Läs vidare för kanske är det dig vi söker!
Uppdraget
I rollen som redovisningsekonom erbjuds du ett brett och ansvarsfullt arbete inom ekonomiområdet. Du blir en viktig del av verksamheten och arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• löpande bokföring
• leverantörsreskontra och kundreskontra
• momsredovisning
• redovisning av punktskatter
• avstämning av konton
• stöd till affärsteam i ekonomifrågor
• administration av tjänster i vårt kundinformationssystem
• kontakter såväl internt som med myndigheter
• systemstöd - tillsammans med vår systemspecialist ansvarar du för fakturering samt medverkar vid större förändringar i systemet
Vem är du?
Vi söker dig som har en gymnasial- eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande. Har du tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter ser vi det som mycket meriterande.
För att trivas och lyckas i rollen är du strukturerad, noggrann och har en god administrativ förmåga. Du har lätt för att samarbeta och trivs med många kontaktytor, både internt och externt. Därför är det viktigt att du är serviceinriktad, hjälpsam och uttrycker dig väl i både tal och skrift.
Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmåga att planera och prioritera din arbetsdag på ett effektivt sätt. Vi värdesätter också att du bidrar till en positiv arbetsmiljö och vill vara med och utveckla både dig själv och verksamheten.
Jobba för ett skönare Karlskoga
På Karlskoga Energi & Miljö jobbar vi varje dag med det som får vardagen att flyta, samhället att snurra och framtiden att se ljusare ut. Tillsammans ser vi till att Karlskoga mår bra, växer hållbart och att livet här blir lite enklare, tryggare och ja, skönare.
Vi är cirka 200 engagerade kollegor som har en tydlig vision: Tillsammans ska vi bli Sveriges mest hållbara företag.
Vårt uppdrag spänner över bland annat värme, elnät, biogas, vatten, avlopp, återvinning, renhållning och stadsnät. Vi driver cirkulära flöden, utvecklar långsiktiga lösningar och tänker lika mycket på morgondagen som på vardagen du lever i just nu.
Hos oss är samhällsnyttan alltid i fokus. Vi lär av gårdagen, planerar för framtiden och jobbar för varandra - och för alla som bor och verkar här.
Förmåner och arbetsliv
Hos oss får du en arbetsplats med omtanke, balans och möjlighet att växa. Vi värnar om en god arbetsmiljö och erbjuder bland annat:
Friskvårdsbidrag och fria friskvårdsaktiviteter
Arbetstidsförkortning
Slopat karensavdrag vid sjukdom
Gratis laddning av elbil
Förmånlig ersättning vid föräldraledighet
Viss möjlighet till distansarbete och flexibel arbetstid
Här finns kollegor som ställer upp, en kultur som uppmuntrar initiativ och en arbetsvardag som ger mening. För ett skönare Karlskoga!
Anställningsform
Detta är en tillsvidareanställning och vi tillämpar sex månaders provanställning. Arbetstiden är förlagd till dagtid och du utgår från vårt kontor på Skrantahöjdsvägen 38.
Har du frågor?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Patrik Haasma, Ekonomichef, på patrik.haasma@karlskogaenergi.se
.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Karlskoga Energi & Miljö är en kommunal verksamhet. Det innebär att din ansökan blir en offentlig handling när den kommit till oss och vi kan därför inte hantera ansökningar med sekretess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskoga Energi och Miljö AB
(org.nr 556507-4126), https://www.karlskogaenergi.se/
691 21 KARLSKOGA
Karlskoga Energi & Miljö Kontakt
Anna-Karin Brunzell 0586-750117
