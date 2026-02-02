Redovisningsekonom

2026-02-02


Redovisningsekonom till Wabra AB
Nordic Investin Group söker nu en junior redovisningsekonom med 2-4 års praktisk erfarenhet till vårt syskonbolag Wabra AB. Detta är en roll för dig som redan arbetat självständigt med redovisning och nu vill ta nästa steg i en stabil och växande koncern.
Om rollen
I rollen som redovisningsekonom arbetar du operativt med löpande redovisning och bokslut. Du förväntas kunna ta ansvar för dina uppgifter och ha praktisk erfarenhet av redovisningsprocessen i sin helhet.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:

Löpande bokföring

Månads-, kvartals- och årsbokslut

Årsredovisning

Avstämningar och rapportering

Kontakt med revisorer och myndigheter

Erfarenhet av lönehantering är meriterande.
Vi söker dig som

Har 2-4 års faktisk arbetslivserfarenhet inom redovisning

Har arbetat med bokslut och årsredovisning i praktiken

Är trygg i din roll, strukturerad och självgående

Förstår ansvar, deadlines och kvalitet i ekonomiarbete

Har eftergymnasial utbildning inom ekonomi (meriterande men inget krav)

Obs: Rollen passar inte dig som är ny i yrket eller söker din första redovisningstjänst.
Vi erbjuder

En tydlig roll i ett stabilt och entreprenöriellt bolag

Korta beslutsvägar och förtroende i det dagliga arbetet

Möjlighet att växa i takt med koncernen

Konkurrenskraftiga villkor

Urval sker löpande.

Sista dag att ansöka är 2026-08-01
