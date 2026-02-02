Redovisningsekonom
2026-02-02
Redovisningsekonom till Wabra AB
Nordic Investin Group söker nu en junior redovisningsekonom med 2-4 års praktisk erfarenhet till vårt syskonbolag Wabra AB. Detta är en roll för dig som redan arbetat självständigt med redovisning och nu vill ta nästa steg i en stabil och växande koncern.
Om rollen
I rollen som redovisningsekonom arbetar du operativt med löpande redovisning och bokslut. Du förväntas kunna ta ansvar för dina uppgifter och ha praktisk erfarenhet av redovisningsprocessen i sin helhet.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Löpande bokföring
Månads-, kvartals- och årsbokslut
Årsredovisning
Avstämningar och rapportering
Kontakt med revisorer och myndigheter
Erfarenhet av lönehantering är meriterande.
Vi söker dig som
Har 2-4 års faktisk arbetslivserfarenhet inom redovisning
Har arbetat med bokslut och årsredovisning i praktiken
Är trygg i din roll, strukturerad och självgående
Förstår ansvar, deadlines och kvalitet i ekonomiarbete
Har eftergymnasial utbildning inom ekonomi (meriterande men inget krav)
Obs: Rollen passar inte dig som är ny i yrket eller söker din första redovisningstjänst.
Vi erbjuder
En tydlig roll i ett stabilt och entreprenöriellt bolag
Korta beslutsvägar och förtroende i det dagliga arbetet
Möjlighet att växa i takt med koncernen
Konkurrenskraftiga villkor
Urval sker löpande. Så ansöker du
