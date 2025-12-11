Redovisningsekonom
Randstad AB / Redovisningsekonomjobb / Hallstahammar Visa alla redovisningsekonomjobb i Hallstahammar
2025-12-11
, Surahammar
, Köping
, Västerås
, Kungsör
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Hallstahammar
, Surahammar
, Köping
, Västerås
, Kungsör
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Letar du efter en arbetsplats med en välkomnande atmosfär där kollegor hälsar på varandra i korridorerna?
Nu har du chansen att bli en del av vår kunds varma och stöttande ekonomi-team.
Som medarbetare här kommer ditt fokusområde vara kvalificerad redovisning.
Du kommer att vara en viktig del av ett team där "glimten i ögat" och "ingen prestige" är ledord.
Kunden värdesätter det dagliga mötet och den gemensamma energin. Rollen är därför helt kontorsbaserad, vilket innebär att du kommer att arbeta på plats måndag till fredag.
Uppdraget är initialt ett konsultuppdrag med 6 månaders provanställning, men kunden ser på detta långsiktigt med avsikt och möjlighet till anställning i teamet för rätt person.
Heltidstjänst, 40 tim veckan.
Start: Så snart du kan, för att få en trygg och bra onboarding/överlämning.
Plats: Hallstahammar
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig! Urval och intervjuer sker löpande. Ekonomi är en viktig funktion som ibland utmanar oss men också utvecklar och banar väg framåt. Det är just därför vi tycker ekonomi är roligt. Du ansöker på www.randstad.se
senast 2025-12-22. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Talent Manager Hanna Bahrami, hanna.bahrami@randstad.se
, 076-8548804.
Ansvarsområden
Redovisningsekonomen hos denna kund har en central och kvalificerad roll i företagets ekonomifunktion, med ansvar som sträcker sig från löpande bokföring till avancerad finansiell rapportering och analys.
I rollen ingår:
Ansvar för att alla affärshändelser bokförs korrekt och i tid.
Säkerställa korrekta periodiseringar, samt löpande stämma av konton, projekt och register, inklusive anläggningsregister.
Ansvar för månatliga, kvartalsvisa och årliga bokslut.
Upprätta årsredovisningar och inkomstdeklarationer.
Bidra till att utveckla och effektivisera rutiner, system och processer inom ekonomiområdet, ofta med fokus på digitalisering.
Kommunicera med revisorer, banker, myndigheter och kunder.
Att leda och tillse att funktionen uppfyller samtliga krav på redovisning såväl internt som legalt.
Att bistå leverantörsreskontra- och kundreskontrapersonal i redovisningsfrågor. Kvalifikationer
VI söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi samt flera års erfarenhet av likande roll som kvalificerad redovisningsekonom.
Befattningen kräver noggrannhet, analytisk förmåga och god samarbetsförmåga.
Rollen hos kunden passar dig som tycker om att umgås med andra människor och uppskattar att jobba nära i team; uppskattar god stämning i gruppen; är hänsynsfull och samarbetsvillig
Vi utgår ifrån att du har ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt; väljer med omsorg, och har öga för detaljer; genomför och levererar resultat utifrån överenskommelse
Du arbetar självständigt; är initiativrik och ansvarstagande; litar på din egen förmåga
Du Fäster stor vikt vid att ha god ämneskompetens och vill hålla dig uppdaterad inom ditt kompetensområde.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9639187