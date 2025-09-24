Redovisningsekonom
OnePartnerGroup Kalmar AB / Redovisningsekonomjobb / Kalmar Visa alla redovisningsekonomjobb i Kalmar
2025-09-24
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Kalmar AB i Kalmar
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av statlig redovisning och ett öga för detaljer? Är du analytisk och gillar att arbeta med förbättring av processer? Då kan du vara rätt person för uppdraget som redovisningsekonom hos E-hälsomyndigheten i Kalmar!
Din roll
Som redovisningsekonom kommer du att bli en viktig del av enheten Ekonomi som just nu står inför ett ökat inflöde av underlag för utbetalningar till föreningar. En del av dessa underlag innehåller felaktiga uppgifter som behöver hanteras manuellt - ett arbete som kräver noggrannhet, ansvarstagande och god förståelse för ekonomiprocesser.
I ditt uppdrag kommer du bland annat att arbeta med:
Avstämningar, felsökning och kontroller
Ekonomisystemet UNIT4 ERP (Agresso)
Rutiner och processutveckling
Kundfakturering, inklusive automatiserad fakturagenerering
Hantering av betalningar, bankfiler och kundreskontra
Om uppdraget
Omfattning: Heltid med start 2025-10-06, och pågår initialt till och med 2026-04-05. För rätt person finns möjlighet till förlängning ytterligare sex månader, som längst till 2026-10-05.
Placeringsort: Kalmar, med möjlighet till visst distansarbete vid behov. Resor till E-hälsomyndighetens kontor i Stockholm kan förekomma.
Vem är du?
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom ekonomi och minst tre (3) års erfarenhet av liknande arbete, eller gymnasieutbildning inom ekonomi och minst fem (5) års erfarenhet som redovisningsekonom.Vidare har du:
Erfarenhet av statlig redovisning
Goda kunskaper i MS Office
Erfarenhet av ekonomisystem som t.ex. Unit4 ERP, Raindance eller Visma
Minst två (2) års erfarenhet av att arbeta på en svensk statlig myndighet
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Minst två (2) års erfarenhet av att arbeta med UNIT4 ERP (Agresso)
Erfarenhet av kundfakturering och automatiserat fakturaflöde
Erfarenhet av betalningar och bankfilshantering
Erfarenhet av leverantörsreskontra
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Sanna Ingvarsson på sanna.ingvarsson@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Kalmar AB
(org.nr 559075-8180), https://www.ehalsomyndigheten.se/ Arbetsplats
E-hälsomyndigheten Kalmar Kontakt
Sanna Ingvarsson sanna.ingvarsson@onepartnergroup.se Jobbnummer
9525117