Redovisningschef
Sjöfartsverket / Ekonomichefsjobb / Norrköping
2025-12-09
Sveriges vackraste arbetsplats söker en
Redovisningschefmed placering i Norrköping
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut och vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket har ett antal spännande uppdrag och utmaningar kommande år såsom anskaffning av nya isbrytare och pågående effektiviseringsarbete. Som en del av vårt utvecklings- och effektiviseringsarbete görs förändringar i våra centrala avdelningar för att förbättra stödet och styrningen till den operativa verksamheten genom förenklade arbetssätt och tydligare gränsytor mellan centrala funktioner och operativ verksamhet.
Vi har nyligen omorganiserat våra stödfunktioner och som en del av detta har vi etablerat en ny Finansavdelning, bestående av fyra enheter med underliggande sektioner. Avdelningens uppdrag omfattar funktioner inom ekonomi, planering och uppföljning, analys samt inom kvalitet. Vi söker nu en redovisningschef för vår redovisningssektion.Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Som redovisningschef har du övergripande ansvar för Sjöfartsverkets finansiella redovisning. Du leder hela redovisningsprocessen från kvalitetssäkring till rapportering och driver samtidigt utvecklings- och förändringsarbete med fokus på digitalisering och ökad automation. Du säkerställer hög kvalitet i löpande redovisning och bokslut, utvecklar och effektiviserar processer med fokus på digitalisering och automation, och bevakar att interna rutiner och regelverk följs. Du ansvarar för finansiell rapportering, till delårsrapporter och årsredovisning, samt rapportering till statsredovisningen (Hermes) och anslagsredovisning. Rollen innebär även kontakt med externa revisorer och Riksrevisionen.
Som sektionschef har du ansvar för att leda verksamheten på redovisningen där måluppfyllelse, en god arbetsmiljö samt utveckling prioriteras högt. Du har personalansvar för tio medarbetare, inom redovisning, leverantörs- och kundreskontra, som alla är placerade i Norrköping. Du ingår i ledningsgruppen för ekonomienheten och rapporterar till ekonomichefen.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
akademisk examen inom ekonomi, eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
minst fem års aktuell erfarenhet av kvalificerade redovisningsuppgifter i en större organisation
erfarenhet av att leda verksamhetsutveckling med goda resultat
erfarenhet av att leda och utveckla grupper och individer
god förmåga att arbeta i större affärssystem/ekonomisystem
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska, både i tal och i skrift
Det är meriterande om du har:
tidigare chefserfarenhet med personalansvar
erfarenhet av redovisning i statlig myndighet
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som ledare skapar du en miljö där medarbetare får möjlighet att växa, trivas och prestera på topp. Du främjar ett öppet och positivt arbetsklimat och tar tillvara på den inneboende drivkraften hos varje medarbetare. Genom att uppmuntra delaktighet och engagemang stärker du både individen och teamet som helhet. Du kommunicerar med tydlighet och med god pedagogisk förmåga. Du har god analytisk förmåga och är lösningsfokuserad. Du har god förmåga att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du är prestigelös och har god självinsikt. Din personliga integritet och din relationskapande förmåga gör att du kan bygga starka samarbeten med andra delar i organisationen och skapa en kultur där vi bidrar till varandras framgång och utvecklig. Du är också strukturerad, självgående och levererar enligt beslutade tidsplaner.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv, det kan till exempel finnas möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete några dagar i veckan. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tillsvidareanställning som beräknas tillsättas under kvartal två 2026.
Placering är i Norrköping.
Den första urvalsprocessen sker genom digitala intervjuer v.3 och v.4.
Kandidater som går vidare i processen intervjuas därefter på plats i Norrköping.
Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
Upplysningar:
Ekonomichef Anca Popovici, 010-4785350 eller anca.popovici@sjofartsverket.se
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771-630000.
Registrera din ansökan senast 6 januari 2026.
Diarienummer: 25-06923
Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
