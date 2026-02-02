Redovisningsassistent Västerås
2026-02-02
För vår kunds räkning söker vi just nu en redovisningsassistent till en kund i Västerås. Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2026-02-09 och pågå till och med 2026-12-31.
Om uppdraget Du kommer säkerställa en effektiv kund-och leverantörfakturaprocess. Tillsammans med teamet skapar och vårdar du kundens kundrelationer i nära dialog med kunden. Teamkänsla är viktigt då ni gemensamt stöttar och hjälper varandra i det dagliga arbetet och når målen tillsammans.
Teamets uppgift är att säkerställa en korrekt reskontra för butikerna och deras koncernbolag. För att lyckas med detta kommer du dagligen bland annat att:
Säkerställa kund- och leverantörsfakturahantering
Utföra avstämningar
Kvalitativ kravhantering
Ha daglig kontakt med våra kunder och deras kunder och andra enheter inom företaget.
Utreda och analysera differenser för att säkerställa en korrekt reskontra samt redovisa ett kvalitativt bokslut
Initiera förbättringar i våra flöden för att höja kvalitet och effektivitet
Övrigt: Start: 2026-02-09 Slut: 2026-12-31 Omfattning: Placering: Västerås
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Grundläggande förståelse för redovisningsprocessen samt ett intresse för digitalisering och automation.
Några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Goda kunskaper i Excel och andra relevanta system är meriterande.
Fördel om du har systemvana och arbetat i system såsom Agresso, eller/och Cosmoz
Önskade personliga egenskaper:
Du gillar struktur, är nyfiken på att lära nytt och har många järn i elden.
Positiv och ivrig att lära och utvecklas.
Att vara en lagspelare är naturligt för dig och du delar gärna med dig av dina kunskaper. Du har lätt att ta till dig nya arbetssätt och förmågan att se potentialer till förbättringar.
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Vanessa Tummings på 072-897 82 65 eller vanessa.tummings@devotum.se
.
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Så ansöker du
