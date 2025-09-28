Redovisningsassistent
2025-09-28
Nöjeskvarteret Malmborgen AB förmedlar nöje i Malmö genom våra olika inriktningar såsom restauranger, pub och nattklubbar. Med anledning av ökad efterfrågan fram till Nyår behöver vi utöka vår administrativa funktion.
Vi söker dig som tidigare arbetat med ekonomi som redovisnings- eller ekonomiassistent. Du kommer att hjälpa till med den löpande bokföringen med fokus på fakturering fram till jul med möjlig förlängning efteråt.
Krav är att du tidigare arbetat med ekonomi i Fortnox samt bekant med de olika modulerna order och fakturering och meriterande modulerna bokföring och bokslut och skatt.
Som person är du noggrann och strukturerad samt har ett trevligt bemötande i telefon.
Just nu söker vi dig som kan jobba 50% fram till årsskiftet med möjlighet till förlängning.
Ansökningar tages emot löpande och tjänsten kan påbörjas omgående. För rätt person finns fina utvecklingsmöjligheter inom vårt företag som kan leda till anställning inom andra områden.
Vänligen skicka din ansökan tillmarkus.walterstrom@malmborgen.nu
Märk din ansökan "Redovisningsassistent NKM 2025" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
E-post: markus.walterstrom@malmborgen.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ekonomiassistent NKM 2025". Arbetsgivare Nöjeskvarteret Malmborgen AB
(org.nr 559293-3120)
Malmborgsgatan 7 (visa karta
)
211 38 MALMÖ Jobbnummer
9529854