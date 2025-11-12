Redovisningsansvarig till Besqab
2025-11-12
Vill du arbeta på en av Stockholms ledande bostadsutvecklare? Har du minst 3-5 års erfarenhet av redovisning i fastighetsbolag, projektredovisning och attraheras du av ett entreprenöriellt växande bolag med utveckling i fokus?
Besqab med nya lokaler i Hagastaden i Stockholm erbjuder nu dig möjlighet till en spännande utmaning, varmt välkommen snarast med din ansökan.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som redovisningsansvarig ansvarar du för redovisning och rapportering för ett antal bolag i koncernen. Därutöver ingår att se till att projektredovisningen blir korrekt i de projekt man tillsammans med business controllers och projektledare är delaktigt i. I dina ansvarsområden innefattas att självständigt sköta månads-, kvartals- och årsbokslut samt att upprätta årsredovisningar och göra inkomstdeklarationer för bolagen.
I tjänsten har du ett nära samarbete med kollegor inom ekonomiavdelningen, businesscontrollers samt med projektledare. På avdelningen pågår ett löpande utvecklingsarbete gällande rutiner, processer och system i vilka du aktivt deltar i.
Vem är du?
För att lyckas i rollen söker vid dig som har minst 3-5 års erfarenhet av att arbeta med redovisning inom fastighetsbranschen. Starkt meriterande är om du har erfarenhet av byggprocesser från en ekonoms perspektiv och att du har god vana av arbete med projektredovisning. Vi söker dig som självständigt kan upprätta såväl bokslut som årsredovisning. Du har troligen eftergymnasial utbildning ekonomi/redovisning.
För att passa in i rollen och på bolaget söker vi dig som är en proaktiv och lösningsorienterad person som tar initiativ till förbättringar. Du är duktig på att analysera och förstå komplexa strukturer. Vidare trivs du med att arbeta i en dynamisk och föränderlig miljö samt har förmåga att möta deadlines.
Om verksamheten
Dagens Besqab formades så sent som under våren 2024, då de två bolagen Aros Bostad och Besqab slogs samman¬. Bolagen har varit verksamma på samma geografiska marknad, med liknande produkterbjudande¬ - att utveckla långsiktigt hållbara bostäder och attraktiva livsmiljöer genom kunskap om hur människor vill leva och bo.
Bolagen gick samman¬ för att skapa ett nytt bolag med en ännu starkare marknadsposition och en bredare portfölj av utvecklings¬projekt och förvaltnings-fastigheter, vilket i sin tur ger förutsättningar för ökade produktionsvolymer, stabila kassaflöden och nya affärsmöjligheter.
Sedan juni 2025 är Besqab noterad på NASDAQ Stockholm.
Besqab grundades 1989 och Aros Bostad grundades 2006. Båda bolagen startades i liten skala av entreprenöriella affärsbekanta och flera av grundarna finns fortfarande med som stora ägare. Under åren växte verksamheterna till börsnoterade företag med utveckling av bostäder, och bostadsrelaterade samhällsfastigheter, över hela Storstockholm och Uppsala.
För att veta mer se www.besqab.se
