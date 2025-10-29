Redovisningsansvarig med affärsfokus
True Consulting & Recruitment Dalarna HR AB / Redovisningsekonomjobb / Borlänge Visa alla redovisningsekonomjobb i Borlänge
2025-10-29
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos True Consulting & Recruitment Dalarna HR AB i Borlänge
, Falun
, Gagnef
, Leksand
, Smedjebacken
eller i hela Sverige
Vill du ta nästa steg i karriären och arbeta brett hos ett växande bolag i framkant? Välkommen till InmatiQ och INTEC - två företag i stark tillväxt där du som Redovisningsansvarig får en central roll att driva och utveckla bolagens redovisning och ekonomi framåt!
Om oss
INTEC är en teknisk konsultverksamhet med över 500 medarbetare över hela Sverige, Norge och Finland. Vi jobbar med både små och stora uppdrag inom bland annat bygg, fastighet och infrastruktur. InmatiQ är ett systerbolag inom samma koncern - med cirka 100 medarbetare som arbetar inom entreprenad, automation, service och tekniska tjänster.
Båda bolagen ingår i Instalco, en börsnoterad koncern med över 6 200 medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Tillsammans skapar vi långsiktiga värden - och nu vill vi att du blir en del av vårt team. Publiceringsdatum2025-10-29Om tjänsten
Vi växer och söker därför en Redovisningsansvarig som vill vara med och bygga framtidens ekonomiavdelning - ett uppdrag som kombinerar redovisning, analys och projektstyrning.
Det här är en bred och varierade tjänst för dig som trivs med helhetsperspektiv och vill arbeta affärsnära. Du kommer ha ett helhetsansvar för flera bolag, med fokus på projektredovisning och att stötta verksamheten i sin fortsatta utveckling. Som en nyckelperson i vårt ekonomiteam blir du en viktig länk mellan ekonomi, ledning och projektverksamheten.
I rollen ingår bland annat att:
arbeta med projekt- och uppdragsredovisning,
ansvara för månadsbokslut och rapportering till vår börsnoterade koncern,
hantera delar av löpande redovisning, moms, skatter samt kund- och leverantörsreskontra,
göra ekonomiska analyser, uppföljningar och sammanställningar,
samarbeta nära projektledare, chefer, VD och koncernekonomi.
Du ingår i ett team på 7 st ekonomer & projektekonomer och rapporterar till vår Ekonomichef för INMATIQ och INTEC.
Vem är du?
Du är en självgående och nyfiken ekonom som vill mer än bara att bokföra - du vill förstå affären bakom siffrorna och bidra till att driva den framåt. Du trivs när du får arbeta nära verksamheten, utveckla processer och hitta smartare sätt att göra saker på.
Du har gedigen erfarenhet som redovisningsekonom, gärna från projekt- eller entreprenadverksamhet, och tycker om att arbeta brett - från bokslut till analys. Erfarenhet av projekt- eller uppdragsredovisning är meriterande.
Som person är du engagerad, analytisk och gillar att ta ansvar. Du ser helheten, men har samtidigt öga för detaljer som gör skillnad. Du har lätt för att samarbeta, delar gärna med dig av din kunskap och bidrar till att utveckla både teamet och verksamheten.
Vi ser att du har en ekonomisk utbildning eller motsvarande erfarenhet samt god systemvana. Har du arbetat i en koncern eller i ett börsnoterat bolag är det ett stort plus.
Varför välja oss?
Här får du chansen att arbeta i ett bolag där du verkligen får påverka - både i ditt dagliga arbete och i hur vi bygger vår ekonomi- och projekthantering framåt. Vi värderar initiativ, utveckling och samarbete högt.
Hos oss får du en bred och utvecklande roll med möjlighet att växa inom koncernen. Du blir en del av ett kompetent och engagerat team i en organisation som förenar stabilitet med framåtanda. Vi erbjuder dessutom generösa förmåner och stor flexibilitet.
Tjänsten är på heltid, tillsvidare med placering i Borlänge. Så ansöker du
Tror du att du är vår nya kollega? Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
I den här rekryteringen samarbetar vi med True Consulting & Recruitment, www.truehr.se.
Välkommen med din ansökan via: www.truehr.se/lediga-tjanster
senast den 19:e November 2025.
För ytterligare frågor kontakta rekryteringskonsulter
Helena Lundqvist, 070-744 00 18, helena@truehr.se
eller
Linn Skoglund, 070-883 49 55 linn@truehr.se
.
Om True Consulting & Recruitment:
True är det lilla företaget med det stora hjärtat och engagemanget. Vi har gedigen och flerårig erfarenhet inom kompetensförsörjning och HR. Med vår erfarenhet i branschen har vi byggt upp starka värderingar kring hur vi anser att människor ska behandlas för att må bra och blomstra på jobbet. Det är vår kompass i allt vi tar oss an.
Det är inte mängden företag som är viktigt för oss, utan att vi jobbar med samarbetspartners som har en juste personalpolitik och precis som vi vill bygga långsiktiga och djupa kvalitativa relationer. Vi brinner för det genuina, för människor och för kvalitet där ingen part skall blir en i mängden. Hos oss är alla vinnare! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare True Consulting & Recruitment Dalarna HR AB
(org.nr 559212-5610)
Wallingatan 24 (visa karta
)
784 34 BORLÄNGE Arbetsplats
Inmatiq Nordic AB Jobbnummer
9580136