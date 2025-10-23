Redo för nästa steg som Systemingenjörer?
2025-10-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en systemingenjör och vill ligga steget före nästa karriärmöjlighet? Bli en del av vårt nätverk i Stockholm och få chansen att matchas mot spännande roller - ofta innan de når jobbmarknaden. Vi ser fram emot din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Är du intresserad av att arbeta inom försvars- och säkerhetsindustrin där du kommer ha i uppgift att integrera olika typer av system, applikationer och sensorer i lösningar som tillsammans ger fullgod Combat System-kapacitet till deras kunder. Projekten är både mindre och större och sträcker sig från integration av ett fåtal system och applikationer upp till stora nyckelfärdiga stridssystemprojekt. Vår kunds kultur präglas av innovation, expertis och tillit, där du får förtroendet att utmana tekniska gränser och se dina idéer bli verklighet.
Det här är inte en specifik tjänst, utan en möjlighet för dig med erfarenhet som systemingenjör att visa intresse för kommande uppdrag. Vi kan komma att höra av oss för att lära känna dig bättre - om din bakgrund, dina mål och vart du vill i karriären.
I rollen som systemingenjör kommer du att vara en nyckelspelare i utvecklingen och underhållet av våra kunders tekniska system. Du kommer att bidra till att forma framtidens lösningar och arbeta i ett dynamiskt team där innovation står i centrum.
Du erbjuds
• En dedikerad konsultchef hos Academic Work
• Friskvård och tillgång till förmånsportal
• Vara en del av ett framåtsträvande företag med utvecklingsmöjligheter för dig som anställd
Dina arbetsuppgifter
Beroende på tjänstens specifika inriktning kan rollen som systemIngenjör innebära att du:
• Kravspecifikation och Analys: Samla in, analysera, och specificera tekniska krav för systemet och dess delkomponenter (hårdvara, elektronik och mekanik).
• Systemdesign och Dokumentation: Utveckla systemdesignbeskrivningar och dokumentera systemets arkitektur, integration och funktionalitet.
• Systemintegration och Gränssnitt: Ansvara för att de olika delsystemen, sensorerna och applikationerna integreras och samverkar på ett fungerande Naval Combat System.
• Verifiering och Systemtest: Planera, leda och genomföra praktisk verifiering och systemtestning av installerad utrustning.
• Teknisk Styrning: Bidra med teknisk expertis och ledarskap till utvecklingsgrupper för att säkerställa att lösningarna möter de ställda kraven.
• Mjukvarukontext: Använda erfarenhet av mjukvaruutveckling och systemdesign för att förstå och hantera gränssnittet mellan mjukvara och marin hårdvara.
VI SÖKER DIG SOM
• Innehar en civilingenjörsexamen inom relevant område.
• Minst 3 års erfarenhet av systemingenjörsarbete.
• God erfarenhet av kravhantering av hårdvara, elektronik eller mekanik.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska då båda språken förekommer i arbetet.
• Mycket goda kunskaper inom Agila metoder och erfarenhet av att arbeta i Scrum-team.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Kommunikativ
• Självgående och ansvarstagande
• Lyhörd och samarbetsinriktad
• Kvalitetsmedveten och noggrann
Uppdraget omfattas av försvarssekretess, vilket innebär krav på svenskt medborgarskap och godkännande av säkerhetsprövning utförd av myndighet. Utöver detta krävs godkänd bakgrundskontroll.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
