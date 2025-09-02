Receptionspersonal till Cape East
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Servitörsjobb / Haparanda Visa alla servitörsjobb i Haparanda
2025-09-02
, Kalix
, Övertorneå
, Överkalix
, Luleå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Haparanda
, Kalix
, Övertorneå
, Överkalix
, Luleå
eller i hela Sverige
Har du en naturlig känsla för service och kvalitet? Gillar du dessutom att ha ansvar och har erfarenhet av att arbeta inom kundservice, reception eller administration? Då kan detta vara möjligheten för dig!
Sveriges östligaste punkt börjar resan. I mötet mellan Sverige och Finland, i hjärtat av Tornedalen finner ni en spännande mix av olika kulturer och närheten till naturen. Tillsammans med ljuset och midnattssolen utgör detta paletten för vår Skandinaviska inredning. Cape East är ett av 6 hotell inom Pite Havsbad Group hotellkoncern som är Norra Sveriges största turist- och konferenskoncern med verksamhet i Haparanda, Luleå, Piteå, Hemavan och Arvidsjaur. Cape East håller öppet året runt med hotell, spa, restaurang, konferens, camping m.m. Cape East utsågs till årets spa 2011, en titel vi nu ämnar återta!
I receptionen hanteras alla ärenden för både hotell och spaavdelningen. Några av arbetsuppgifterna, förutom gästservice, är in- och utcheckning, ta emot bokningar, kassahantering, merförsäljning m.m. Som receptionist är du gästens första intryck av hotellet och kommer ha en stor inverkan i den upplevda servicen för gästen. En stor del i arbetet är att ha en naturlig känsla för service och kvalitet och som får hotellets gäster att känna sig välkomna till oss.
Just nu söker vi ett par receptionister till vårt team. Arbetstiderna är schemalagd skifttjänstgöring enligt hotellets behov, morgon-, kväll- samt helgpass.
DETTA SÖKER VI
Vi tror att du som söker tjänsten brinner för att leverera service i toppklass. Du har lätt för att möta nya människor och har alltid ett leende mot kunden. Du bör ha en förmåga att hantera många uppgifter samtidigt och att kunna göra prioriteringar. Vi vill att du som söker tjänsten är en social och lösningsorienterad person som trivs med att bidra till merförsäljning. Du ska trivas att arbeta i team men även kunna arbeta individuellt. Du måste kunna tala och läsa svenska obehindrat, samt ha goda kunskaper inom engelska. Det är även meriterande om du behärskar finska. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av hotell- och restaurangbranschen samt innehar goda datorkunskaper. Vi kommer lägga störst vikt vid dina personliga egenskaper.
Har du några funderingar kring tjänsten, maila på maria.hansson@capeeast.se
Ansökan görs på StudentConsultings hemsida. Sök redan idag! Intervjuer sker löpande.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Maria Hansson lulea@studentconsulting.com Jobbnummer
9488733