Receptionsansvarig
2025-09-30
Utanför Helsingborg ligger familjefavoriten First Camp Råå Vallar-Helsingborg. Med perfekt läge vid vattnet och utsikt över Ven hittar du en arbetsplats där gemenskap och glädje sprider sig bland både campinggäster och kollegorna i receptionen, butiken och städet.Publiceringsdatum2025-09-30Beskrivning
Vi vill bli världens ledande campingkedja genom att fokusera på innovation, hållbarhet och datadrivna gästinsikter.
Därför vill vi att alla våra anställda ska drivas av att skapa mervärde, inte bara för våra gäster men även för varandra. Några av våra främsta ansikten utåt och som har ett stort ansvar för att skapa mervärde på destinationerna är våra Receptionsansvariga - och här vill vi nu fylla på med en ny kollega. Dina arbetsuppgifter
Som Receptionsansvarig är du ansvarig för driften av reception och butik på din destination. Tjänsten innefattar operativt arbete i reception och butik, så som in- och utcheckningar, information och service till gäster, bokningshantering samt ansvar för varuflödet i butiken. Du är även arbetsledare för säsongspersonalen i reception och butik. Det kommer att vara ditt ansvar att rutinerna för reception och butik efterföljs och du samarbetar med Destinationschefen för att hålla dem uppdaterade. I rollen som Receptionsansvarig är du även ett stöd till Destinationschefen när det kommer till löpande kommunikation till både personal och kollegor, administration, kundhantering samt försäljning.
I linje med att skapa mervärde för varandra och våra kunder, ska alla som arbetar på destinationerna kunna hugga i där det behövs, vilket innebär att du som Receptionsansvarig kan komma att stötta upp med alla förekommande arbetsuppgifter som finns på destinationen.
Det ingår ett delat ansvar för beredskap i tjänsten samt arbete på kvällar och helger. Kvalifikationer
För att passa in i rollen som Receptionsansvarig krävs det att du är en person som drivs av att ge bra service. Du är en tydlig administratör, har förmågan att prioritera och fördela arbete samt är kommunikativ och utåtriktad. Då rollen är väldigt varierande behöver du vara en prestigelös person med tydligt lösningsfokus och som gärna hoppar in där det behövs. Slutligen behöver du kunna driva ett tydligt ledarskap och ha förmågan att skapa sammanhållning i en grupp.
Vi ser gärna att du har en vidareutbildning inom turism, handel eller service, men det är inget krav. Du måste dock ha erfarenhet av receptionsarbete och fina referenser från kundhantering. Arbetet förutsätter att du har mycket goda allmänna IT-kunskaper och har arbetat i bokningssystem tidigare. Ett krav är även att du kommunicerar mycket väl i både tal och skrift på svenska och engelska. Slutligen är det meriterande om du har erfarenhet från camping och arbetsledning.
Vad erbjuder vi dig?
På First Camp rekryterar vi förmågor och utvecklar dem. Hos oss ska du få möjlighet att växa och lära dig nytt samtidigt som du har riktigt roligt. Våra gemensamma värderingar styr vår vardag och hur vi är mot varandra:
We Care: Vi bryr oss om varandra, våra gäster och naturen
We Have Fun: Vi har kul på jobbet och har glimten i ögat både internt och med våra gäster
We Simplify: Vi ska alltid försöka förenkla hur vi jobbar med varann och våra gäster
We Deliver Results: Allt vi gör ska ge resultat för oss, våra ägare och våra gäster
Vi vill skapa en kedja, ett ställe där man alltid känner igen sig vart i landet man än besöker oss. Det är därför viktigt för oss med samstämmighet, med tydlighet och med kollegor som vill bygga något stort tillsammans och kommer med nya idéer för att förbättra det vi redan gör så bra. Som Receptionsansvarig erbjuder vi dig en bred tjänst där du får möjlighet att växa och utvecklas inom en bransch på uppgång och där du har nära till kollegor när du behöver stöd. Kollegor som gärna bjuder på både erfarenhet och goda skratt. Vi är ett starkt team och vill fortsätta växa med fler teamorienterade kollegor som vill vara med och bygga på vår framgångssaga. Känner du dig träffad?
Villkor
Tjänsten är på heltid och innefattas av kollektivavtal. Lön och villkor enligt överenskommelse. Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan omgående. Vi arbetar kompetensbaserat i våra rekryteringar och söker aktivt efter de medarbetare som bäst matchar den kravprofil vi har satt upp för tjänsten. För slutkandidater i rekryteringsprocessen kan vi komma att begära in utdrag ur belastningsregistret.
Som ett första steg i vår urvalsprocess kommer de personer som möter våra kvalifikationer att få genomföra två rekryteringstester där du matchas mot vår kravprofil. Mer information om detta får du vid genomförd ansökan.
First Camp är norra Europas ledande campingkoncern med över 70 destinationer i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland. Vi är inne i en spännande tillväxtfas och har genom organisk tillväxt och ett stort antal förvärv gått från drygt 100 MSEK i omsättning 2016 till nu över 1 000 MSEK ett normalår. Vi är ett stort team med över 2500 medarbetare som brinner för våra gästers upplevelser och som strävar mot att bygga världens ledande campingkedja. Ersättning
