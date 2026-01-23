Receptionist till Sveaskog
Sveaskog Förvaltnings AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-01-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveaskog Förvaltnings AB i Stockholm
, Solna
, Upplands-Bro
, Håbo
, Uppsala
eller i hela Sverige
Sveaskog söker nu en receptionist med bokningsansvar till huvudkontoret i Stockholms innerstad - en roll där du blir en central del i vår dagliga verksamhet och skapar goda förutsättningar för både medarbetare och besökare. Hos oss får du arbeta nära kollegor med olika kompetenser, bidra till en välfungerande kontorsmiljö och ge service som gör skillnad. Här får du ta ansvar, utveckla processer och vara en viktig del av Sveaskog.
Ditt team
Du blir en del av Sveaskogs Facility Operations team och arbetar nära tillsammans med kontorsansvarig.
Tillsammans skapar ni en välkomnande, trygg och professionell miljö, där service och samarbete är grunden i allt vi gör. Rollen innebär också nära kontakt med personal och hyresgäster kopplade till våra personalstugor.
Facility Operation ingår i HR-avledningen och du rapporterar till Head of Facility Operation.
Din roll
Som receptionist är du Sveaskogs ansikte utåt på huvudkontoret i Stockholm och skapar en varm, professionell och välfungerande miljö. Du bemannar receptionen, tar emot och vägleder besökare och säkerställer ett trevligt och serviceinriktat bemötande i varje kontakt.
I ditt dagliga arbete ansvarar du bland annat för att:
• Hantera porttelefon, passerkort och nycklar
• Ta hand om post, kopiering och distribution
• Se till att möteslokaler och kök är i gott skick
• Sköta konferens- och lokalbokningar samt ordna fika och luncher till möten
• Bokningsansvarig för Sveaskogs personalstugor
• Supporterar kontorsansvarig och FO-chef vid behov
Ingen dag är den andra lik, och du har en viktig roll i att skapa en serviceupplevelse som gör att alla känner sig väl omhändertagna.
Din profil
Vi söker dig som är strukturerad och självgående, med ett positivt och serviceinriktat bemötande. Du tar ansvar, skapar ordning och löser problem när de uppstår, samtidigt som du samarbetar väl med andra och bidrar till teamets gemensamma mål. Med engagemang och initiativkraft hjälper du till att driva arbetet framåt på ett tydligt och konstruktivt sätt.
Rollen passar dig som trivs i en varierad vardag där service, struktur och problemlösning står i centrum. Du har erfarenhet från administrativa och serviceinriktade roller, gärna med bokningssystem eller arbete inom support, konferens eller liknande. Du är van att arbeta digitalt och tar snabbt till dig nya system, och du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska. Gymnasieutbildning är ett krav.
Vi erbjuder
• En flexibel arbetsplats där du kan skapa en bra balans mellan jobb och privatliv
• Ett hållbart arbetsliv med fokus på välmående, inkludering och långsiktig trivsel
• En kultur som välkomnar olika perspektiv och där du får vara dig själv
• Goda möjligheter att växa internt och ta del av kontinuerlig kompetensutveckling
Att arbeta på Sveaskog innebär att bli en del av en verksamhet där alla bidrar till något större. Här uppmuntrar vi nyfikenhet, mod och ett aktivt engagemang - både i det egna uppdraget och i utvecklingen av verksamheten. Oavsett bakgrund eller erfarenhet är du viktig för helheten, och tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där vi hjälper varandra att lyckas. Det kallar vi aktivt medarbetarskap.
Är det här du? Tveka inte att söka, urval sker löpande!
Som ett steg i rekryteringsprocessen krävs en godkänd bakgrundskontroll på slutkandidat, utförd av en extern part, innan anställning kan ske.
Kontaktpersoner:
Rekryterings-partner: Ellen Paulin, ellen.paulin@sveaskog.se
Rekryterande chef: Titti Printz Björk, titti.printzbjork@sveaskog.se
Facklig representant för Unionen Stig Sjöberg, tel 08-655 90 58.
Facklig representant för Akademiker föreningen: Sara Östh, tel 010-544 97 11
Facklig representant för Ledarna Thomas Esbjörnsson, tel 010-544 99 75
Om Sveaskog
Sveaskog är Sveriges största skogsägare och arbetar för att främja hållbar skogsbruk och skapa värde för samhället. Vi är engagerade i att hitta lösningar som gynnar både miljön och våra intressenter. Genom att kombinera affärsmässighet med ett starkt hållbarhetsfokus strävar vi efter att göra skillnad i samhället. Som en del av vårt team får du möjlighet att arbeta i en organisation som värdesätter innovation, samarbete och en positiv arbetsmiljö. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveaskog Förvaltnings AB
(org.nr 556016-9020) Arbetsplats
Sveaskog Jobbnummer
9702298