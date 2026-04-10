Receptionist till kund i Göteborg
Har du minst sex månaders erfarenhet som receptionist samt god kunskap om sekretess och hantering av känslig information? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan.
Om uppdraget
Vi söker en receptionist till vår kund i Göteborg för ett konsultuppdrag som startar omgående, dock senast 27 april 2026 och beräknas pågå till och med september 2026. Det finns möjlighet till förlängning av uppdraget ytterligare sex månader. Omfattningen kommer att variera mellan hel- och deltid (50-100 %) under hela uppdragsperioden. Omfattningen fastställs av uppdragsgivaren och stäms av löpande. Du arbetar i kundens lokaler i centrala Göteborg.
Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar att ta emot och vägleda besökare till kundens verksamheter samt att utföra sedvanliga receptionsuppgifter och att i perioder vara back-up som husansvarig.
Gymnasium eller likvärdig utbildning
Minst sex (6) månaders arbetslivserfarenhet som receptionist och/eller växeltelefonist
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Erfarenhet av att använda telefonväxlar och hänvisningssystem
Tidigare erfarenhet av receptionistarbete inom socialtjänst eller likvärdig myndighet
God kunskap om sekretess och hantering av känslig information
Då verksamheten omfattas av sekretess krävs även utdrag ur belastningsregistret
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 24 april.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Sanna Perjons sanna.perjons@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 884 96 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
