Receptionist till Centrala Stockholm
Andara Group AB / Receptionistjobb / Stockholm
2026-01-08
Välkommen till en möjlighet där du står i centrum för möten, service och kommunikation i hjärtat av Stockholm! Vi söker nu en engagerad receptionist till vår kund i centrala Stockholm för ett hyrköp. Här blir du företagets ansikte utåt och en viktig del av ett professionellt team där hög servicenivå och struktur står i fokus.
Om rollen
Som receptionist ansvarar du för att ge ett varmt och professionellt bemötande till besökare, kunder och kollegor. Uppdraget är på hyrköp, vilket innebär att du arbetar som konsult via Andara med möjlighet till övergång till kund efter överenskommen period.
Du hanterar inkommande samtal, mail och post, bokar mötesrum och ser till att lokalerna alltid håller hög standard. Rollen passar dig som trivs i en miljö med många kontaktytor och har ett naturligt sinne för service och struktur.
Ansvarsområden
Välkomna och registrera besökare samt vägleda dem i lokalerna
Hantera inkommande och utgående samtal och e-post
Sköta bokningar av mötesrum och konferensutrymmen
Administrera post, bud och leveranser
Säkerställa ordning och trivsel i reception och allmänna utrymmen
På ett professionellt sätt hantera frågor från medarbetare och externa kontakter
Stötta med enklare administrativa uppgifter, såsom fakturahantering och beställningar
Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete i reception, kundservice eller motsvarande roll, gärna från liknande miljö
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Du är van vid administrativa arbetsuppgifter och gillar att arbeta strukturerat
God IT-vana och lätt för att lära dig nya system
Starkt kund- och servicefokus samt hög professionalitet i bemötandet
Personliga egenskaper - Social, serviceinriktad och flexibel Du är utåtriktad och trivs med att möta nya människor varje dag
Strukturerad, noggrann och stresstålig med förmåga att prioritera arbetsuppgifter
Prestigelös lagspelare som gillar att hjälpa till där det behövs
Ansvarsfull, flexibel och vänlig i kontakten med kollegor och gäster
Vi erbjuder
Trygg anställning som konsult via Andara under hyrköpsperioden med möjlighet till anställning hos kund
Modern arbetsmiljö i centrala Stockholm med närhet till kommunikationer
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och attraktiva anställningsvillkor
Gemenskap, sociala aktiviteter och stöttande konsultchef från Andara
Anställningsvillkor & Ansökan Omfattning: Heltid på plats - Arbetstider 08:00-17:00
Start: Omgående
Placeringsort: Centrala Stockholm
Andara Group ansvarar för hela rekryteringsprocessen. Har du frågor om tjänsten? Kontakta vår konsultchef Ellinore Pereira på ellinore.pereira@andaragroup.se
.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra hur du vill bidra med service och engagemang i vår kunds reception! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andara Group AB
(org.nr 556900-9003), https://www.andaragroup.se/ Arbetsplats
Andara Professionals Kontakt
Ellinore Pereira ellinore.pereira@andaragroup.se Jobbnummer
9674495