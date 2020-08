Receptionist sökes till hotellpärla i Linköping - Nordic Choice Commercial Services AB - Receptionistjobb i Linköping

Nordic Choice Commercial Services AB / Receptionistjobb / Linköping2020-08-25Clarion Collection® Hotel är en samling personliga hotell med en genuint mysig och varm känsla. Du hittar våra hotellpärlor mitt i stan, just nu i Sverige, Norge och Lettland. Hos oss får du inte bara en skön hotellsäng och en riktigt god frukostbuffé. Vi bjuder dessutom på Afternoon Sweets och, som den enda hotellkedjan i Norden, på vår omtyckta middag Tonight's Special - alla dagar i veckan.Vi vill att våra gäster ska se oss som en vän på resan. En varm, omtänksam vän att komma hem till, var de än befinner sig. Vi har en klar vision om att Clarion Collection Hotel ska erbjuda den mest personliga vistelsen med genuin omtanke. Träffar den visionen dig rakt i hjärtat? Då ser vi fram emot att få träffa dig!Clarion Collection - Yours trulyÄr du Clarion Collection Hotel Slottsparkens nya receptionist?Receptionen är det första våra gäster möter när de kommer innanför dörren och redan här ska de känna den varma stämningen som är unik för våra hotell. Här möts de av ett "hej" eller ett "välkommen tillbaka". Nu letar vi efter dig som älskar att ge allt för att skapa magiska möten med våra gäster.2020-08-25Du ser till så att våra gäster alltid blir väl omhändertagna och uppmärksammade på bästa sätt. Du är ansiktet utåt för vår hotellkedja och är väl insatt i vårt varumärke och våra säkerhetsföreskrifter. Tjänsten innebär även administrativt receptionsarbete. Skift- och helgarbete ingår. Du rapporterar direkt till receptionschefen på hotellet.Vi söker just nu efter både extra personal samt 20% visstidsanställning för varannan helg.Om dig:Du har en varm och omtänksam personlighet.Du tycker att det är roligt att småprata med både stora och små, och att göra någons dag lite bättre med små medel.Bland dina vänner är du känd för att alltid ge de bästa presenterna för att du ser vad andra människor vill ha och behöver. Ofta innan de vet det själva.Du är en naturlig inspiratör som tycker om att motivera människor runt dig bara genom att vara dig själv.Du ser det stora i det lilla och har en känsla för detaljer.Du förstår att sälj = service och tillsammans uppnår vi våra uppsatta mål.Du är självständig och flexibel och gillar ett högt tempo.Du är flytande i både tal och skrift i svenska as well as in English och det är ett plus om du för att kunna möta alla våra gäster på ett så personligt plan som möjligt.Du har ett öga för detaljer och kan ta snabba beslut när det krävs.Du har goda datorkunskaper eller är ivrig att få lära dig just detta.Vi ger dig:En härlig arbetsmiljö på en levande arbetsplats där ingen dag är den andre lik. Omringad av fantastiska kollegor bidrar du med din arbetsglädje och hittar din plats i teamet som tillsammans ser till att hotellet når sina mål. Vill du jobba i ett företag med utvecklingsmöjligheter? Då söker du till rätt arbetsplats. Clarion Collection Hotel är en del av Nordic Choice Hotels - Nordens mest expansiva hotellkoncern med över 16 000 anställda och hotell på över 100 destinationer. Alla våra hotell är miljöcertifierade efter ISO 14001.Rekryteringen pågår fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sökandstiden gått ut så sök redan idag!Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-13Nordic Choice Commercial Services AB5332279