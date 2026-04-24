Receptionist / Kontorsansvarig till Saab
2026-04-24
Publiceringsdatum2026-04-24Om företaget
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.Arbetsuppgifter
Som receptionist / kontorsansvarig är du en central del av verksamheten där du ansvarar för att receptionen fungerar smidigt och att kontoret är en trivsam och välfungerande arbetsplats. Du är första kontakt för besökare och ser till att den dagliga driften flyter på.
Du tar emot och registrerar besökare samt välkomnar leverantörer och ser till att de kommer rätt. Du hanterar passerkort och olika behörigheter samt administrerar exempelvis parkeringstillstånd och poolbilar.
Du ser till att kontorsytor, mötesrum och gemensamma utrymmen är i ordning och redo för användning. Du ansvarar för leveranser, enklare felanmälningar och är kontaktperson mot fastighetsägare.
Rollen innefattar även administrativa uppgifter såsom hantering av maillistor, utlämning av IT-utrustning, beställning av tillbehör samt stöd till chefer i bokningar och andra praktiska ärenden.Profil
Du är social, serviceinriktad och trivs i en roll med många kontaktytor. Du arbetar strukturerat, gillar ordning och reda och har lätt för att hantera flera uppgifter samtidigt. Du är också prestigelös och tar gärna initiativ där det behövs.
Vidare kräver befattningen att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. Ansökningsförfarande Detta är ett inledningsvis ett konsultuppdrag på 6 månader med anställning på Skill, med goda möjligheter till anställning på Saab efter en tids inhyrning. Tjänsten är placerad i Munksjötornet och kräver närvaro på plats. Urvalet kommer att bearbetas löpande så tveka inte på att skicka in din ansökan redan i dag!
Har du några frågor om tjänsterna är du välkommen att kontakta ansvariga rekryterare Kevin Inal på kevin.inal@skill.se
eller Gentonis Gjikokaj på gentonis.gjikokaj@skill.se
.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
553 17 JÖNKÖPING Kontakt
