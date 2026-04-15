Receptionist inom intern service i Gävle
2026-04-15
Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
Vi söker för kunds räkning en receptionist till en intern servicefunktion inom offentlig sektor i Gävle. Du får ett självständigt uppdrag med stort eget ansvar och fungerar som en viktig stödfunktion i verksamheten. Rollen innebär att du är första kontakt för besökare, medarbetare och externa aktörer, vilket kräver ett professionellt bemötande även i känsliga eller socialt utsatta situationer.
Arbetet kombinerar service, administrativ samordning, logistik och systemhantering inom flera verksamhetsområden. Du arbetar nära verksamheten och bidrar till en effektiv och fungerande vardag.
Detta är ett konsultuppdrag via Poolia på heltid (100 %), som utförs på plats hos kund i Gävle och kräver fysisk närvaro fem dagar i veckan.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som receptionist har du en varierad roll med fokus på service, administration och samordning. Arbetsuppgifterna omfattar:
• Besöksmottagning och service till besökare, medarbetare och externa aktörer
• Posthantering, leveranser och intern logistik
• Resurshantering samt utlåning av utrustning och lokaler
• Administrativt stöd i det dagliga arbetet
• Arbete i e-tjänster och flera digitala system
• Samordning av praktiska frågor i verksamheten
• Prioritering och hantering av parallella arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt
Vem är du?
Vi söker dig med relevant gymnasieutbildning, exempelvis ekonomiprogrammet eller handels- och administrationsprogrammet, alternativt YH-utbildning som administratör, kontorskoordinator eller receptionist/front office.
Du har god administrativ förmåga, arbetar strukturerat och hanterar flera uppgifter samtidigt utan problem. Du är van vid digitala system och arbetar obehindrat i flera parallellt.
Vidare har du:
• Erfarenhet av Officepaketet och gärna Treserva
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Stark sekretessmedvetenhet och förmåga att hantera handlingar rättssäkert
Meriterande är erfarenhet av arbete med personer i sårbara situationer, utbildning i lågaffektivt bemötande samt erfarenhet från politiskt styrd organisation.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Tula Isaksson tula.isaksson@poolia.se Jobbnummer
9855273