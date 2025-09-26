Receptionist / Administatör I EY Karlstad
Ernst & Young AB / Administratörsjobb / Karlstad Visa alla administratörsjobb i Karlstad
2025-09-26
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ernst & Young AB i Karlstad
, Arvika
, Örebro
, Lidköping
, Skövde
eller i hela Sverige
Vi söker efter en Receptionist/Administratör som ska stötta alla kollegor på Karlstads kontor med support och administrativa uppgifter så som reception- och kontorsservice. Tjänsten är en heltidstjänst och en tillsvidareanställning med tillträde efter överenskommelse.
Möjligheten
Tjänsten är en receptions- och supportroll och vi fokuserar på att du tycker om att ta ansvar, organisera och arbeta strukturerat och effektivt. Du kan förvänta dig mycket variation i rollen och du bör inneha förmågan att ta egna initiativ och söka möjligheter att förbättra våra nuvarande processer.
Ansvarsområden
Som receptionist hos oss kommer du att vara kontorets ansikte utåt. Tjänsten innebär receptionsarbete, kundmottagning, resebokningar, inköp, support, hantering av leverantörsfakturor, arkivering, posthantering, underhåll och administration i system och verktyg samt allmänna kontorsgöromål.
Arbetstiden är kl 8-17 (Lunch 12-13) och placering på Karlstads-kontoret (ej distansarbete).
Tjänsten innebär även att ansvara för den dagliga driften på kontoret. Exempelvis underhåll av mötesrum, fikarum, kaffemaskin, etc., samt kontakt med hyresvärd, städpersonal och övriga leverantörer.
I arbetsuppgifterna ingår även bland annat administrativ support så som att lägga upp nya uppdrag och underhålla kundregister i våra system.
Färdigheter och egenskaper för framgång
Som person är du positiv, noggrann, flexibel, energisk, aktiv, stresstålig och prestigelös och tycker om att ta ansvar, ge service och att leverera arbete med hög kvalitet. Du är utåtriktad, är praktiskt lagd och har lätt att samarbeta med andra och du uppskattar att ha en central funktion på kontoret där du tycker det är roligt att ge service och support. Du behöver också vara intresserad av att arbeta i olika program och digitala verktyg.
För att lyckas har du erfarenhet av
Tidigare liknande administrativa uppgifter och / eller kundservice
Du har lätt att lära dig nya IT-system och processer. Meriterande om du är en van användare av Office-paketet
Du har en god förmåga att uttrycka dig väl i svenska och engelska i både tal och skrift
Det är också meriterande
Du har tidigare erfarenhet av SAP
Om du innehar B-körkort.
Vad vi erbjuder dig
EY är ett värderingsstyrt företag där laganda, respekt och integritet är viktiga ledord. Vid sidan av våra medarbetares engagemang och kompetens är det våra gemensamma värderingar som skapar framgång på marknaden.
Kontinuerligt lärande: Du utvecklar tankesätt och färdigheter som hjälper dig att navigera in i framtiden.
Framgång så som du definierar den: Vi ger dig verktygen och flexibiliteten, så att du kan göra skillnad på ditt sätt.
Inkluderande kultur: Du kommer att accepteras för den du är och få möjlighet att använda din röst för att hjälpa andra att hitta sin.
Läs gärna mer om vad EY kan erbjuda dig på ey.com/sv_se/careers, i sociala medier och på karriarbloggen.ey.com.
Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Välkommen med din ansökan där du bifogar cv & personligt brev samt eventuella intyg från tidigare arbetsgivare. Vi tar ej emot ansökningar via e-post eller brev, ansökan sker på webben via länk.
Vi påbörjar intervjuarbetet snarast och kan tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Vänligen ansök så snart som möjligt, dock senast den 10 oktober 2025. Under rekryteringsprocessen kommer vi att vara nyfikna på att veta mer om dig, varför du har valt att söka dig till EY och du kommer få lära känna oss. Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
Vid frågor gällande tjänsten, kontakta Lisa Salisbury på lisa.salisbury@se.ey.com
. Vid frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta Julia Frejd på julia.frejd@se.ey.com
.
På EY värdesätter vi mångfald och uppmuntrar ansökningar från individer från olika bakgrunder. Om du har frågor, behöver stöd, eller anpassning av rekryteringsprocessen på grund av en funktionsnedsättning, tveka inte på att kontakta oss på recruitmentsweden@se.ey.com
. Vi finns här för att stötta dig.
EY | Building a better working world
EY is building a better working world by creating new value for clients, people, society and the planet, while building trust in capital markets.
Enabled by data, AI and advanced technology, EY teams help clients shape the future with confidence and develop answers for the most pressing issues of today and tomorrow.
EY teams work across a full spectrum of services in assurance, consulting, tax, strategy and transactions. Fueled by sector insights, a globally connected, multi-disciplinary network and diverse ecosystem partners, EY teams can provide services in more than 150 countries and territories. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ernst & Young AB
(org.nr 556053-5873)
Kungsgatan 18 (visa karta
)
651 11 KARLSTAD Jobbnummer
9529523